В январе 8 международных компаний завершили выход из россии: список

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 февраля 2024, 18:22 Читати українською

В январе 8 международных компаний завершили выход из россии: список

В январе 2024 года восемь международных компаний завершили процесс выхода с российского рынка путем продажи или ликвидации деятельности. Об этом говорится в дайджесте KSE Institute.

В январе 2024 года восемь международных компаний завершили процесс выхода с российского рынка путем продажи или ликвидации деятельности.
Фото: Novikov Aleksey/Shutterstock

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто покинул россию:

  • шведский производитель сетевых камер Axis Communications (ликвидация)
  • крупнейшая банковско-финансовая группа Кипра — Bank of Cyprus (ликвидация)
  • швейцарский поставщик институциональных брокерских услуг Banque Cramer & Cie SA (ликвидация)
  • американский нефтяной гигант ExxonMobil (ликвидация)
  • польский производитель горного оборудования Famur
  • французский глобальный поставщик автомобильной продукции Faurecia
  • немецкий поставщик автомобильной логистики GEFCO Group
  • гренландская рыболовная компания Royal Greenland

«Похоже, что после 2 лет войны некоторые иностранные владельцы прекратили бесполезные попытки найти новых покупателей для своего бизнеса в россии и начали выходить кардинальным способом путем полной ликвидации», — заявил исследователь Киевской школы экономики и руководитель проекта LeaveRussia.org Андрей Оноприенко.

По состоянию на 6 февраля 2024 года, по данным KSE, 356 мировых компаний полностью вышли из россии, а 1210 находятся в процессе выхода.

При этом большинство (2138 или 58%) международных компаний, имевших связи с россией по состоянию на начало 2022 года, продолжают вести бизнес на территории государства-агрессора.

Читайте также: Страны «Большой семерки» усилят правила по ограничению цен на российскую нефть

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами