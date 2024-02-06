В январе 8 международных компаний завершили выход из россии: список

В январе 2024 года восемь международных компаний завершили процесс выхода с российского рынка путем продажи или ликвидации деятельности. Об этом говорится в дайджесте KSE Institute.

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Кто покинул россию:

шведский производитель сетевых камер Axis Communications (ликвидация)

крупнейшая банковско-финансовая группа Кипра — Bank of Cyprus (ликвидация)

швейцарский поставщик институциональных брокерских услуг Banque Cramer & Cie SA (ликвидация)

американский нефтяной гигант ExxonMobil (ликвидация)

польский производитель горного оборудования Famur

французский глобальный поставщик автомобильной продукции Faurecia

немецкий поставщик автомобильной логистики GEFCO Group

гренландская рыболовная компания Royal Greenland

«Похоже, что после 2 лет войны некоторые иностранные владельцы прекратили бесполезные попытки найти новых покупателей для своего бизнеса в россии и начали выходить кардинальным способом путем полной ликвидации», — заявил исследователь Киевской школы экономики и руководитель проекта LeaveRussia.org Андрей Оноприенко.

По состоянию на 6 февраля 2024 года, по данным KSE, 356 мировых компаний полностью вышли из россии, а 1210 находятся в процессе выхода.

При этом большинство (2138 или 58%) международных компаний, имевших связи с россией по состоянию на начало 2022 года, продолжают вести бизнес на территории государства-агрессора.

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