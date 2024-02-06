Минфин привлек более 8 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 6 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 8,38 млрд грн в эквиваленте, что на 2,38 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

3,20 млрд грн под 16,80% с погашением 12 марта 2025;

2,11 млрд грн под 17,60% с погашением 15 октября 2025;

56,67 млн. грн. под 18,50% с погашением 24 февраля 2027 года.

В иностранной валюте:

$80,01 млн. под 4,66% с погашением 20 марта 2025 года.

Читайте также: В январе правительство привлекло от продажи ОВГЗ почти 33 млрд, а в течение военного положения — 851 млрд

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.