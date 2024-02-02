Mastercard будет выявлять мошенничество с помощью искусственного интеллекта

Mastercard разработала собственную ИИ-систему, которая, по ее словам, может повысить эффективность обнаружения мошенничества на 300%. Об этом пишет CNBC.

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Разработка компании позволит банкам лучше оценивать подозрительные транзакции в своей сети в режиме реального времени и определять их законность.

Собственный алгоритм Mastercard обучается на данных примерно 125 миллиардов транзакций, ежегодно проходящих через карточную сеть компании, отметили в Mastercard.

По оценкам Mastercard, новая технология принятия решений может повысить эффективность обнаружения мошенничества на 20%, в среднем, а в некоторых случаях достигать даже 300%.

Компания за последние пять лет инвестировала более $7 млрд в кибербезопасность и технологии ИИ.

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