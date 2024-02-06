Страны «Большой семерки» ужесточат правила по ограничению цен на российскую нефть

Начиная с 20 февраля Министерство финансов Японии и ведомства из других стран «Большой семерки» (G7) усилит для импортеров российской нефти правила ограничения цен. Об этом сообщает Nikkei.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Когда судоходные и страховые компании имеют дело с дистрибьюторами нефти, импортирующими российскую сырую нефть, они должны получать декларацию от импортера каждый раз, когда они загружают груз, что цена не превышает установленный порог в $60 за баррель.

Ранее страховые компании должны получать декларацию для каждого периода перевозки или страхования, но это будет изменено. Декларация потребуется при каждой загрузке.

При каких условиях декларации не потребуются

При этом декларации не потребуются, если цены прописаны в контракте.

Читайте также: Goldman снизил прогноз цен на нефть Brent на 2024 год

Власти будут просить импортеров, подозреваемых в превышении максимальной цены на российскую нефть, предоставить разбивку расходов, связанных с экспортными процедурами, транспортных расходов и страховых премий.

Отмечается, что G7, Европейский Союз и Австралия согласились ужесточить эти меры.

Напомним

Ограничение цены на российскую нефть было введено в декабре 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину. Цель состоит в том, чтобы уменьшить доходы рф, страны-производителя нефти, и ограничить финансирование войны россией.