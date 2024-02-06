Верховная Рада поддержала законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 13 мая 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Рада продолжила действие военного положения и мобилизации
Верховная Рада поддержала законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 13 мая 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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За проект закона № 10456 о продлении действия военного положения проголосовали 335 нардепов, за законопроект № 10457 о продлении сроков общей мобилизации — 323.
Следовательно, сроки действия военного положения и мобилизации продлеваются с 14 февраля на 90 дней — до 13 мая 2024 года.
Следует отметить, что это уже десятое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабной войны.
Напомним
«Минфин» писал, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней.
Военное положение и всеобщая мобилизация введены в Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Комментарии - 6
Инерционный сценарий: все схавают, что у нас военное положение и нельзя проводить выборы, и Зеленский и далее будет президентом типа до победного.
Проблема в том, что для страны это нежелательный сценарий, так как он консервирует текущее положение дел — война.