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6 февраля 2024, 14:03 Читати українською

Рада продолжила действие военного положения и мобилизации

Верховная Рада поддержала законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 13 мая 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 13 мая 2024 года.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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За проект закона № 10456 о продлении действия военного положения проголосовали 335 нардепов, за законопроект № 10457 о продлении сроков общей мобилизации — 323.

Следовательно, сроки действия военного положения и мобилизации продлеваются с 14 февраля на 90 дней — до 13 мая 2024 года.

Следует отметить, что это уже десятое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабной войны.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней.

Военное положение и всеобщая мобилизация введены в Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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0
Dmitrik7
Dmitrik7
6 февраля 2024, 14:22
#
Интересно, а что с вопросом легитимности кое кого в мае?
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0
alex7722
alex7722
6 февраля 2024, 14:28
#
Разрешите я его вышверну, Мессир?
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0
Anton Chy
Anton Chy
6 февраля 2024, 14:43
#
Все в крайне подвешенном состоянии.

Инерционный сценарий: все схавают, что у нас военное положение и нельзя проводить выборы, и Зеленский и далее будет президентом типа до победного.
Проблема в том, что для страны это нежелательный сценарий, так как он консервирует текущее положение дел — война.
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0
Riojas
Riojas
6 февраля 2024, 15:32
#
И рада и президент выполняют свои обязанности до того момента, как смогут вступить в должность новые. Тут нечего обсуждать, к сожалению выборы провести сейчас невозможно.
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0
veritas69
veritas69
6 февраля 2024, 15:36
#
В таком случае, война выгодна всем кто у власти или на потоках
+
0
Riojas
Riojas
6 февраля 2024, 15:41
#
Тут https://zn.ua/POLITICS/vybory-v-ukraine-ne-sejchas-a-kohda.html достаточно неплохо все описано.
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