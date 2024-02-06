Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум до 75,50 Т. Хешрейт держится на уровне 559,11 EH/s. Об этом пишет incrypted.

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Как отмечает издание, сложность майнинга определяет необходимую совокупную мощность оборудования для добычи криптовалюты.

Следующий перерасчет состоится ориентировочно 12 февраля. Прогноз — прирост 4,23%, согласно BTC.com.

Напомним, что 20 января 2024 года сложность биткоин-майнинга сократилась на 3,9%, тогда средний хешрейт составил 479,95 EH/s.

Сложность биткоин-майнинга и актуальный хешрейт / BTC.com

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