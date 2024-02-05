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5 февраля 2024, 11:11 Читати українською

Объем транзакций в сети биткоина достиг максимума с сентября 2022 года

Объем транзакций в сети первой криптовалюты растет четвертый месяц подряд и в январе достиг $1,21 трлн. Об этом пишет The block.

Объем транзакций в сети первой криптовалюты растет четвертый месяц подряд и в январе достиг $1,21 трлн.
Фото:depositphotos

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Что происходит на рынке

Это максимальный показатель с сентября 2022 года. Рост криптовалютного рынка приводит как к увеличению активности пользователей, так и росту объема транзакций. Если сейчас BTC стоит $43 000, то в сентябре 2022 года монета торговалась по $20 000.

Однако, месячный объем транзакций был даже выше текущего. Весь 2023 год месячный объем транзакций в сети биткоина не превышал $1 трлн, за исключением декабря.

Аналитики связывают это с тем, что трейдеры ожидали запуска спотовых ETF на биткоин, а после появления таких фондов увеличили активность.

Количество транзакций в сети биткоина в декабре прошлого года было даже больше, чем в январе 2024 года ―17,54 млн против 14,74 млн. При этом рост начался в 2023 году. В основном, это связано с появлением аналога NFT ― Bitcoin Ordinals.

Максимальный объем транзакций был зафиксирован в ноябре 2021 года ― $8,15 трлн, однако за месяц было совершено лишь 8,3 млн операций. Ранее сообщалось, что месячный объем транзакций в сети Solana почти достиг $1 трлн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Uuu123
Uuu123
5 февраля 2024, 11:59
#
Мир полон идиотов покупающих мыльные пузыри
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