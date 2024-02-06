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6 февраля 2024, 12:56 Читати українською

Цены на золото стабилизировались после резкого падения

Во вторник цены на золото стабилизировались после резкого падения на прошлой неделе, так как ралли доллара приостановилось, и рынок теперь наблюдает за тем, как желтый металл может протестировать ключевой уровень поддержки. Об этом пишет Investing.

Во вторник цены на золото стабилизировались после резкого падения на прошлой неделе, так как ралли доллара приостановилось, и рынок теперь наблюдает за тем, как желтый металл может протестировать ключевой уровень поддержки.
Фото:depositphotos

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Что ожидает золото

Ближайшие перспективы золота по-прежнему омрачены сохраняющимися опасениями по поводу повышения процентной ставки в США, особенно когда рынок начал оценивать возможность того, что ФРС сохранит ставку на прежнем уровне до июня.

Сильные экономические данные из США и «ястребиные» комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла стали ключевыми факторами, спровоцировавшими резкое падение цен на золото в течение последних двух сессий.

Читайте также: UBS предсказал рост цен на золото до $2250 за унцию к концу 2024 года

Доллар вырос почти до трехмесячного максимума, а доходность казначейских облигаций США также резко выросла в условиях повышенной ставки, что оказало дополнительное давление на золото.

Как изменились цены

К 00:23 по восточному времени (05:23 по Гринвичу) спотовое золото стабилизировалось на уровне $2026,33 за унцию, в то время как фьючерс на золото со сроком действия в апреле не изменился на уровне $2042,40 за унцию.

Несколько аналитиков заявили, что спотовые цены на золото, скорее всего, протестируют уровень $2 000 за унцию в ближайшие дни, особенно если прогноз по процентной ставке в США не изменится.

По данным инструмента мониторинга ставки, трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС сохранит ставку на прежнем уровне в марте, 83%, и постоянно повышают надежды на аналогичный шаг в мае.

Ранее в январе золото на короткое время протестировало уровень $2000 за унцию, но не успело пробиться ниже этой отметки. Любое движение ниже $2000 может предвещать более глубокие потери для цен на слитки, особенно в условиях повышенной ставки в США.

Ожидается, что следующая неделя станет ключевым поворотным пунктом для цен, в то время как несколько чиновников ФРС также должны выступить на этой неделе.

Более высокая и долгосрочная ставка в США снижает привлекательность золота, увеличивая альтернативные издержки инвестирования в желтый металл.

Цены на медь

Среди промышленных металлов цены на медь выросли во вторник после четырех сессий потерь подряд, пока рынок «переваривал» слабые экономические сигналы из Китая.

Фьючерс на медь с мартовским сроком подорожал на 0,5% до $3,7920 за фунт, потеряв более $1 за последние четыре сессии.

Цены пострадали главным образом из-за ряда слабых данных по индексу деловой активности из Китая, который является крупнейшим в мире импортером меди. Показатели продемонстрировали незначительное восстановление деловой активности в январе, особенно в ключевом производственном секторе.

На этой неделе основное внимание будет приковано к данным по инфляции в Китае за январь, которые должны быть опубликованы в четверг. Данные будут опубликованы за день до начала недельного праздника — Нового года по лунному календарю.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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