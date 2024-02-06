Во вторник цены на золото стабилизировались после резкого падения на прошлой неделе, так как ралли доллара приостановилось, и рынок теперь наблюдает за тем, как желтый металл может протестировать ключевой уровень поддержки. Об этом пишет Investing.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что ожидает золото

Ближайшие перспективы золота по-прежнему омрачены сохраняющимися опасениями по поводу повышения процентной ставки в США, особенно когда рынок начал оценивать возможность того, что ФРС сохранит ставку на прежнем уровне до июня.

Сильные экономические данные из США и «ястребиные» комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла стали ключевыми факторами, спровоцировавшими резкое падение цен на золото в течение последних двух сессий.

Читайте также: UBS предсказал рост цен на золото до $2250 за унцию к концу 2024 года

Доллар вырос почти до трехмесячного максимума, а доходность казначейских облигаций США также резко выросла в условиях повышенной ставки, что оказало дополнительное давление на золото.

Как изменились цены

К 00:23 по восточному времени (05:23 по Гринвичу) спотовое золото стабилизировалось на уровне $2026,33 за унцию, в то время как фьючерс на золото со сроком действия в апреле не изменился на уровне $2042,40 за унцию.

Несколько аналитиков заявили, что спотовые цены на золото, скорее всего, протестируют уровень $2 000 за унцию в ближайшие дни, особенно если прогноз по процентной ставке в США не изменится.

По данным инструмента мониторинга ставки, трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС сохранит ставку на прежнем уровне в марте, 83%, и постоянно повышают надежды на аналогичный шаг в мае.

Ранее в январе золото на короткое время протестировало уровень $2000 за унцию, но не успело пробиться ниже этой отметки. Любое движение ниже $2000 может предвещать более глубокие потери для цен на слитки, особенно в условиях повышенной ставки в США.

Ожидается, что следующая неделя станет ключевым поворотным пунктом для цен, в то время как несколько чиновников ФРС также должны выступить на этой неделе.

Более высокая и долгосрочная ставка в США снижает привлекательность золота, увеличивая альтернативные издержки инвестирования в желтый металл.

Цены на медь

Среди промышленных металлов цены на медь выросли во вторник после четырех сессий потерь подряд, пока рынок «переваривал» слабые экономические сигналы из Китая.

Фьючерс на медь с мартовским сроком подорожал на 0,5% до $3,7920 за фунт, потеряв более $1 за последние четыре сессии.

Цены пострадали главным образом из-за ряда слабых данных по индексу деловой активности из Китая, который является крупнейшим в мире импортером меди. Показатели продемонстрировали незначительное восстановление деловой активности в январе, особенно в ключевом производственном секторе.

На этой неделе основное внимание будет приковано к данным по инфляции в Китае за январь, которые должны быть опубликованы в четверг. Данные будут опубликованы за день до начала недельного праздника — Нового года по лунному календарю.