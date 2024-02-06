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6 февраля 2024, 11:55 Читати українською

Более 7 тысяч украинцев получили кредиты в программе «еОселя»

Более 7 тыс украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «еОселя» на общую сумму 10,7 млрд грн от начала действия программы. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

Более 7 тыс украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «еОселя» на общую сумму 10,7 млрд грн от начала действия программы.

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Кому дают льготные кредиты

По информации Минэкономики, 62% кредитов получили военнослужащие по контракту и силовики. 11% — педагоги и ученые, 9% — медики. Представители этих профессий могут взять кредит под 3%.

В то же время 18% заемщиков — украинцы, у которых нет собственного жилья, или они хотят улучшить жилищные условия — такие семьи взяли кредит на условиях массовой ипотеки — под 7%.

В каких регионах популярна программа

Больше кредитов взяли жители Киевской области и города Киева, а также Львовской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ровенской областей.

Пользуется «еОселя» спросом и в прифронтовых регионах — кредиты на покупку жилья берут также в Запорожской и Николаевской областях.

Какие банки кредитуют

Программа «еОселя» начала свою работу в октябре 2022 года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО «Укрфинжилье». Банками-партнерами являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.

К теме: Украинцы через «Дію» уже могут приобрести в ипотеку дуплексы и таунхаусы

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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KValera
KValera
6 февраля 2024, 12:06
#
4.9 млн ВПО, кредити отримали 7000 родин (якщо 4 особи в родині то це = 28 тис). 28 тис з 4.9 млн! Дуже потужно! Такими темпами потрібно всього 175 років щоб всі ВПО отримали кредити за цією програмою.
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0
KingSalmon
KingSalmon
6 февраля 2024, 15:11
#
А з чого ви вирішили, що всі 4,9 млн мають потребу в кредитах?
Хтось перемістився тимчасово, хтось планує їхати далі, хтось вирішує свої житлові проблеми без кредитів.
Що ж ви у всьому бачите зраду?
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