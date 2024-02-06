Более 7 тысяч украинцев получили кредиты в программе «еОселя»

Более 7 тыс украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «еОселя» на общую сумму 10,7 млрд грн от начала действия программы. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

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Кому дают льготные кредиты

По информации Минэкономики, 62% кредитов получили военнослужащие по контракту и силовики. 11% — педагоги и ученые, 9% — медики. Представители этих профессий могут взять кредит под 3%.

В то же время 18% заемщиков — украинцы, у которых нет собственного жилья, или они хотят улучшить жилищные условия — такие семьи взяли кредит на условиях массовой ипотеки — под 7%.

В каких регионах популярна программа

Больше кредитов взяли жители Киевской области и города Киева, а также Львовской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ровенской областей.

Пользуется «еОселя» спросом и в прифронтовых регионах — кредиты на покупку жилья берут также в Запорожской и Николаевской областях.

Какие банки кредитуют

Программа «еОселя» начала свою работу в октябре 2022 года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО «Укрфинжилье». Банками-партнерами являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.

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