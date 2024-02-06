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6 февраля 2024, 11:12 Читати українською

New York Times: россия помогает КНДР обходить банковские санкции

Западные разведки предполагают, что россия помогает Северной Корее обходить банковские санкции в обмен на снаряды. Об этом пишет The New York Times.

Западные разведки предполагают, что россия помогает Северной Корее обходить банковские санкции в обмен на снаряды.

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Как отмечает издание, россия разблокировала часть северокорейских активов, замороженных по решению ООН в одном из российских банков, и предположительно открыла КНДР доступ к международной финансовой системе в обмен на оружие для войны против Украины.

Источники The New York Times рассказали, что россия позволила высвободить $9 млн из замороженных $30 млн. Эти деньги Пхеньян планирует потратить на приобретение нефти. Кроме того, подставная северокорейская компания открыла счет в другом банке, работающем в подконтрольной россии Южной Осетии.

Такие действия могут свидетельствовать о том, что россия помогает КНДР обходить санкции ООН, запрещающие финансовые операции с этой страной.

Американские чиновники, к которым обратились журналисты, чтобы проверить эту информацию, сказали, что не могут подтвердить детали банковских договоренностей между россией и КНДР, но один из них на условиях анонимности сказал, что этого следовало ожидать. Доступ к мировой финансовой системе, считает он, действительно мог быть среди условий оружейного соглашения.

Также Северная Корея, по мнению источников, хочет от россии получить новейшую военную технику, в частности спутниковые технологии и атомные подлодки, но вряд ли россия готова ими поделиться, а значит, доступ к деньгам для нее был бы меньшим злом.

Читайте также: Россия, несмотря на санкции, стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Источник: Минфин
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