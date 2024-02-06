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6 февраля 2024, 9:10 Читати українською

Цукерберг обогнал Гейтса в списке миллиардеров: капитализация Meta за день увеличилась на $200 млрд

Капитализация американской компании Meta взлетела 2 февраля более чем на $200 млрд благодаря сильной отчетности и впервые объявленным дивидендам. Это самый масштабный дневной прирост рыночной стоимости в истории Уолл-стрит, пишет MarketWatch.

Капитализация американской компании Meta взлетела 2 февраля более чем на $200 млрд благодаря сильной отчетности и впервые объявленным дивидендам.
Фото:depositphotos

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Капитализация компаний

В феврале 2022 года капитализация Amazon подскочила за сессию на $191 млрд.

Акции Meta подорожали на 20% и завершили торги на рекордной отметке $474,99 за бумагу.

Благодаря этому состояние основателя и главы Meta Марка Цукерберга, которому принадлежит около 13% акций компании, выросло до $170 млрд, и теперь он занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира, обойдя Билла Гейтса ($145 млрд).

С начала года цена бумаг Meta выросла на 34%, а состояние Цукерберга подскочило на $42,4 млрд чуть более чем за месяц. В 2023 году рыночная стоимость компании выросла в два с половиной раза (на 154%), а с момента IPO в 2012 году — более чем в 12 раз и теперь составляет $1,22 трлн.

Читайте также: Meta начинает выплачивать дивиденды, а руководство Amazon распродает свои акции

Как сообщалось, Цукерберг будет получать около $700 млн в год за счет дивидендов (до вычета налогов). Квартальные дивиденды установлены на уровне 50 центов на акцию.

Отличные квартальные показатели, объявленные дивиденды и анонсированная программа выкупа акций на $50 млрд заставили многих аналитиков пересмотреть свои оценки акций Meta.

Так, аналитик Raymond James Джош Бек повысил целевую цену для бумаг Meta на $100, до $550 за акцию, с рекомендацией «активно покупать». По его мнению, компания может увеличивать выручку на $25−60 млрд в год за счет внедрения технологий искусственного интеллекта.

Кен Гаврельски из Wells Fargo оценивает бумаги Meta «выше рынка» с целевой ценой $536 за акцию (ранее — $438 за акцию), Марк Махейни из Evercore ISI полагает, что котировки акций компании могут достичь $550 против предыдущего прогноза в $425.

Аналитик Bernstein Марк Шмулик отметил, что у Meta хорошая долгосрочная стратегия, и сравнил её акции с часами бренда Patek Phillipe: «Перефразируя известный слоган Patek, на самом деле вы не владеете акциями Meta, вы просто храните их для следующих поколений».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
6 февраля 2024, 9:46
#
До гарної людини і гроші приходять… Так буває коли не зовсім йолоп :)
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