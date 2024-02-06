Семья Уоррена Баффетта потратила $500 млн на помощь Украине

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Поддержка Говарда

Останавливаться Говард не собирается: в этом году он намерен потратить еще $300 млн.

Состояние Уоррена Баффетта, «пророка из Омахи», оценивается сейчас в $130 млрд. В индексе миллиардеров Bloomberg он занимает 7-е место в мире. Баффетт уже давно пообещал передать свое состояние (в основном это акции его инвестиционно-промышленного холдинга Berkshire Hathaway) на благотворительность после своей смерти. Вместе с тем, он ежегодно жертвует сотни миллионов долларов четырем благотворительным фондам, которыми управляют его дети.

Фонд Howard G. Buffett Foundation был создан в 1999 г. Говард Баффетт посетил Украину уже на второй месяц после начала войны, рассказывает газета The Omaha World-Herald. С тех пор побывал там 10 раз, реализуя гуманитарные проекты — от госпиталя для реабилитации раненых до ремонта окон в домах, пострадавших от российских обстрелов.

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Фонд много занимается проектами в сфере продовольственной безопасности. Поэтому когда летом 2022 г. ООН и Турция договорились с Украиной и россией о создании зернового коридора, по которому возобновился морской экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, Баффетт через Всемирную продовольственную программу ООН и Агентство США по международному развитию (USAID) предоставил $20 млн на оплату двух первых поставок зерновых — в Эфиопию и Йемен.