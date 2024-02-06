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6 февраля 2024, 8:17 Читати українською

Семья Уоррена Баффетта потратила $500 млн на помощь Украине

Сын известного инвестора Уоррена Баффетта — Говард Баффетт — стал одним из крупнейших доноров Украины. Выделив более $500 млн на гуманитарную помощь, он оказался в одном ряду с правительствами стран, которые начали поддерживать Украину после российского вторжения.

Сын известного инвестора Уоррена Баффетта — Говард Баффетт — стал одним из крупнейших доноров Украины.
Фото:depositphotos

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Поддержка Говарда

Останавливаться Говард не собирается: в этом году он намерен потратить еще $300 млн.

Состояние Уоррена Баффетта, «пророка из Омахи», оценивается сейчас в $130 млрд. В индексе миллиардеров Bloomberg он занимает 7-е место в мире. Баффетт уже давно пообещал передать свое состояние (в основном это акции его инвестиционно-промышленного холдинга Berkshire Hathaway) на благотворительность после своей смерти. Вместе с тем, он ежегодно жертвует сотни миллионов долларов четырем благотворительным фондам, которыми управляют его дети.

Фонд Howard G. Buffett Foundation был создан в 1999 г. Говард Баффетт посетил Украину уже на второй месяц после начала войны, рассказывает газета The Omaha World-Herald. С тех пор побывал там 10 раз, реализуя гуманитарные проекты — от госпиталя для реабилитации раненых до ремонта окон в домах, пострадавших от российских обстрелов.

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Фонд много занимается проектами в сфере продовольственной безопасности. Поэтому когда летом 2022 г. ООН и Турция договорились с Украиной и россией о создании зернового коридора, по которому возобновился морской экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, Баффетт через Всемирную продовольственную программу ООН и Агентство США по международному развитию (USAID) предоставил $20 млн на оплату двух первых поставок зерновых — в Эфиопию и Йемен.

«Кто-то в USAID спросил о численности нашей команды в Украине. Я чуть не рассмеялся и ответил, что у нас ее нет, — пишет Говард Баффетт в отчете фонда за 2022 г. — Мы ступили на украинскую землю через шесть недель после вторжения. Еще до первого визита мы перечислили около $20 млн на продуктовые наборы для гражданских лиц в районах, где не было продовольствия; разработали план помощи в сборе урожая пшеницы для небольших фермерских хозяйств; и начали поставку более 72,5 т семян овощей для мелких фермеров и домашних огородов. Офисом в Украине нам служил арендованный автомобиль».

В 2022 г., согласно отчету фонда, на Украину пришлось 49,3% всех выделенных средств (годом ранее на первом месте были США с 43%). Совокупные активы фонда в том году составили $783,5 млн.

Почти за два года войны Баффетты предоставили Украине больше денег, чем некоторые европейские страны дали в виде гуманитарной, военной и финансовой помощи в целом. Что касается именно гуманитарной помощи, то лишь семь стран, по данным Кильского института мировой экономики, выделили больше денег — США, Германия, Швейцария, Япония, Швеция, Великобритания и Нидерланды.

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В Украине Howard G. Buffett Foundation занимался финансированием и обеспечением:

  • восстановления сельского хозяйства;
  • разминирования фермерских земель и деревень, снабжая спецслужбы необходимым оборудованием и транспортом;
  • заменой выбитых окон (заменено 120 000, выделены средства еще на 60 000);
  • поставок электрогенераторов;
  • поставок оборудования, включая быстрые ДНК-тесты, для правоохранительных органов, расследующих военные преступления российской армии и спецслужб;
  • строительства и обеспечения оборудованием госпиталя для солдат и мирных граждан, потерявших части тела;
  • продовольствия для школ и т. д.

В то время как в Вашингтоне идет политический торг относительно дальнейших поставок вооружения Украине, Баффетт планирует наращивать поддержку.

На этот год его фонд ассигновал $300 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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