Состояние 500 самых богатых людей мира в 2023 году выросло на $1,5 триллиона — Bloomberg

Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира в этом году выросло на $1,5 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index, рассчитываемый на основании стоимости долей миллиардеров в компаниях.

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Агентство отмечает, что миллиардерам удалось отыграть прошлогодние потери — в 2022 году они потеряли $1,4 трлн.

Больше всего разбогатели предприниматели из технологического сектора в результате беспрецедентного роста акций в IT. Их капитал увеличился на $658 млрд (+48%), чему способствовал прежде всего хайп вокруг искусственного интеллекта.

Маск остался самым богатым человеком в мире

По итогам года рейтинг миллиардеров в этом году возглавил основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск.

Состояние американского миллиардера на 31 декабря 2023 года Bloomberg оценивает в $229 млрд. В прошлом году он потерял $138 млрд, а в этом году заработал $92 млрд, в основном из-за успеха Tesla и SpaceX.

На втором месте оказался французский бизнесмен — глава LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно ($179 млрд).

За ним снова идут владельцы технологических компаний: с небольшим отставанием главный исполнительный директор интернет-магазина Amazon Джефф Безос ($177 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($141 млрд).

Бывший СЕО Microsoft Стив Балмер занял пятое место с состоянием $131 млрд. За год он заработал $45 млрд.

За ним следует глава корпорации Meta Марк Цукерберг, который за год заработал $82,5 млрд, нарастив свое состояние до $128 млрд (шестое место).

Топ-10 самых богатых людей мира

В рейтинг попал один украинец

Также в рейтинг самых богатых людей мира от Bloomberg попал один украинец — Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в $5,84 млрд. В этом году он заработал $508 млн и занял 469 строчку рейтинга.