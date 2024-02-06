Выборы на блокчейн сэкономят 2,5 млрд гривен. За или против

Комментарий Главы BD департамента CoinW в Восточной Европе:

«На данный момент мы только выходим на рынок Украины, однако уже сейчас планируем тесное сотрудничество со всеми ключевыми игроками рынка. Мы будем оказывать максимальную поддержку во внедрении блокчейн технологий и токенизации продуктов для улучшения бизнес состояния в стране. Во втором квартале 2024 года, после полного анализа рынка и разработки качественных предложений по улучшению бизнеса мы отправим открытое письмо в Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство развития экономики, чтобы начать совместную работу по улучшению бизнес климата в Украине.»

Далее несколько предварительных идей.

1. Выборы на блокчейне

Проблема: Напомним, что на предыдущие выборы в 2019 году из украинского бюджета было потрачено более 2,3 млрд гривен. Такой информацией поделился член ЦИК Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве. Общая сумма трат составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен, из них на первый тур потрачено 1,5 млрд гривен, на второй — 848 млн гривен. При этом на прошлые выборы в 2014 году Украина потратила 1,97 млрд гривен.

Для понимания насколько это большая цифра, то это почти 1 млн минимальных месячных пенсий или 331673 минимальных зарплат.

Решение: Блокчейн давно не какая-то мифическая технология и страшное слово. Это способ экономить миллиарды гривен при этом избежав любых мошеннических действий, которые иногда влияют на результаты выборов. Стоимость такой разработки обойдется гораздо дешевле, чем оплата выборов каждые 4 года.

Основные преимущества от внедрения голосования по блокчейну:

Низкая стоимость проведения выборов;

Возможность проведения иных голосований с моментальным результатом;

Верификация личности без возможности подлога;

Моментальные результаты в режиме реал-тайм;

100% достоверность результатов.

2. Налоговая на блокчейне

Проблема: По данным на 2022 в Украине числится около 23 тысяч работников в Государственной налоговой службе и еще около 20 тысяч в Пенсионном Фонде. При несложной математике и взяв при подсчете среднюю зарплату чуть больше 20 тысяч гривен в итоге мы получим траты около 1 млрд. гривен ежемесячно только на зарплатный фонд.

Решение: Блокчейн способен показывать прозрачность не только сбора налоговых отчислений, но и их полный путь от оплаты со сфер бизнеса до распределения их в необходимые сферы для использования.

Например: Вы обычный человек, который видит два магазина расположенных рядом. Один легальный и второй теневой. Каждый человек будет нацелен на то, чтобы его налоги были направлены на помощь его району и его дому. Но есть одно маленькое «НО». Сейчас в это никто не верит и думает, что его налоги уходят в руки казнокрадов. Если вы будете видеть, что ваши деньги идут на помощь дороге у вашего дома, детской площадке рядом с вами и прочее, то ваша мотивация вырастет не только в том, чтобы работать только с легальным бизнесом, но и оставлять жалобы на теневой бизнес, поскольку такой бизнес будет иметь прямое влияние на благосостояние вашего родного района и города.

Основные преимущества от внедрения Налоговой на блокчейне:

Прозрачность пути ваших средств;

Скорость! Оплата налоговых отчислений мгновенно при получении оплаты;

Доверие! Увеличение доверия приведет к уменьшению теневого бизнеса;

Поддержка людей! Люди будут видеть, что каждая их цифровая гривна расходуется по назначению и будут мотивированы работать только с легальным бизнесом;

Экономия на сотрудниках;

Убирает необходимость сложных ежемесячных и ежегодных отчетов и проверок.

Вывод: Есть мнение, что тем самым блокчейн заберет более 100 тысяч рабочих мест, а значит им нужна будет денежная помощь от государства. Мы понимаем это, однако деньги никуда не исчезнут из системы и будут направлены на более необходимые отрасли, а высвободившиеся сотрудники смогут выполнять более созидательную работу на пользу стране. Команда CoinW всесторонне рассматривает свои возможности развития на рынки Украины, поэтому по любым вопросам и предложениям можете связаться по электронному адресу alex@coinw.com