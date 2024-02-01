CoinW начинает экспансию на украинский рынок

Первого февраля криптовалютная биржа CoinW в своем официальном твиттере объявила о старте работы на украинском рынке. Украина является одной из передовых цифровых государств во всем мире и входит в Топ списка среди держателей криптовалют.

CoinW уже успели реализовать две благотворительных акции:

Новогодние подарки к 2024 году для детских домов, сирот и малообеспеченных семей. Подарки получили дети из Киевской, Сумской и Черновицкой областей

Поддержка спортивных и общеобразовательных школ спортивным инвентарем

Более 15 тысяч детей получили доступ к занятиям спортом с помощью нового спортивного оборудования. Были закуплены 15 видов спортивных товаров и доставлены в школы разных регионов страны. Первую помощь получили Черновицкая Гимназия № 11, Давыдовская общеобразовательная школа I-III ступеней Сторожинецкого городского совета Черновицкого района Черновицкой области, Свеская специализированная школа I-III ступеней лицей № 2 Шосткинского района Сумской области, Школа I-III ступеней № 8 Оболонского района г. Киева и другие.

Команда CoinW пообещала не только продолжать благотворительность, но и расширять спектр помощи.

«Нашей целью является не только получить новых клиентов, но и помочь в интеграции блокчейна во многие сферы жизни, а также токенизация проектов. Мы начали изучать украинский рынок еще год назад и сейчас приняли для себя решение о старте» рассказал Alex Notm, Глава BD департамента биржи CoinW в Восточной Европе.

Что дает биржа для новых пользователей из Украины?

Торговля без KYC с выводом до 2 BTC в сутки

Низкие комиссии на торговлю, вплоть ну нулевых

Спотовая, OTC, Фьючерсная торговля и Earn

Торговля на P2P с 0 комиссией

Бонусы для новичков до $1640

Специальные промо, мерч и множество подарков

К тому же для блогеров, СМИ и партнеров CoinW Украина разработала специальные условия. По поводу спец. условий Alex Notm также дал комментарий:

«Чтобы создать лучшее предложение для партнеров, мы изучили все доступные данные по конкурентам. После тщательного анализа и общение с крупнейшими блогерами мы разработали программу которая является лучшим и оптимальным инструментом для построения взаимовыгодного и долгосрочного партнерство».

По вопросам партнерства и других запросов вы можете связаться по адресу электронной почты alex@coinw.com