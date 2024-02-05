Бывшая работница банка выманила 86 млн у VIP-клиентов

В Киеве разоблачили злоумышленницу, которая выдавала себя за работницу банка и присвоила почти 86 миллионов гривен VIP-клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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38-летняя киевлянка, бывшая менеджер банка по работе с вип-клиентами, выманивала средства у граждан, обещая высокий доход, и присваивала их.

После своего увольнения из банка женщина решила использовать доверие эксклиентов в свою пользу. А во избежание подозрений мошенница арендовала помещение под настоящим банковским отделением и скрыла информацию о своем увольнении. Там женщина просила у эксклиентов деньги взаймы под проценты.

Средства обязывалась вернуть в кратчайшие сроки, а для убедительности писала расписку. Однако после получения денег выключала телефон и исчезала.

Одному из клиентов мошенница сообщила, что деньги ей необходимы для якобы увеличения оборотного капитала ее бизнеса, связанного с обменом валют, и получила от него почти 32 млн грн.

Другому клиенту женщина объясняла, что деньги ей нужные для приобретения недвижимости и получила более 54 млн грн.

Фигурантке объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Женщина решила избежать судебных заседаний и скрыться от следствия, однако была задержана. Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

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