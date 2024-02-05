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5 февраля 2024, 19:19 Читати українською

McDonald's впервые за 4 года фиксирует падение продаж

McDonald's впервые за 4 года фиксирует падение продаж в квартальном разрезе. На это повлияла война на Ближнем Востоке, а также понижение выручки в Китае и Индии. Согласно отчету компании, сравнительные продажи в сегменте выросли на 0,7% в квартале (ожидали 5,5%). Об этом пишет Reuters.

McDonald's впервые за 4 года фиксирует падение продаж в квартальном разрезе.

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Падение продаж из-за войны

«Бургерный гигант является одним из нескольких западных брендов, пострадавших от бойкота за якобы произраильскую позицию в конфликте на Ближнем Востоке», — отмечает издание. Впрочем, в компании считают, что это была дезинформация.

«Влияние войны на стабильность доходов будет для нас самой обеспокоенностью… похоже, что это будет проблема, которая будет оставаться актуальной в течение следующего квартала или, возможно, даже двух», — сказал Брайан Малберри, владеющий владельцем клиентского портфеля Zacks Investment Management, которая владеет акциями McDonald's.

Китай, Индия, США

В то же время компания получила меньшую прибыль на втором для нее по величине рынке — Китае. Индийские франчайзи McDonald's также сообщили о первом падении дохода за три года.

Сравнительные объемы продаж в США выросли на 4,3% в четвертом квартале, что несколько меньше оценки роста на 4,4%.

Однако компания сообщила о скорректированной прибыли в размере $2,95 на акцию, превзойдя ожидания в $2,82 на акцию.

Реакция рынка

На фоне новостей, акции McDonald's обвалились с $298 до $286, в целом демонстрируя медвежий тренд — с начала года бумаги снизились на 3%.

Динамика цены на акции McDonald's с начала года / Источник: Google

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Источник: Минфин
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