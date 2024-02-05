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5 февраля 2024, 18:36 Читати українською

Египет сообщил о двукратном падении доходов от Суэцкого канала

По итогам января доходы Египта от Суэцкого канала упали до $428 млн по сравнению с $804 млн за аналогичный период прошлого года на фоне нестабильной обстановки в Красном море. Об этом сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Раби в интервью египетскому телеканалу, передает Bloomberg.

По итогам января доходы Египта от Суэцкого канала упали до $428 млн по сравнению с $804 млн за аналогичный период прошлого года на фоне нестабильной обстановки в Красном море.
Фото:depositphotos

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Падение доходов

«Это первый раз, когда Суэцкий канал вовлечен в подобный кризис. Раньше каждый месяц был лучше предыдущего и каждый год лучше предыдущего», — подчеркнул Раби.

По его словам, количество судов, проходящих по каналу, сократилось на 36%. Раби назвал эту проблему «очередной головной болью» для Египта, который уже сталкивался с экономическим кризисом.

Bloomberg пишет, что Египет приближается к заключению сделки с Международным валютным фондом, которая позволит увеличить его нынешний пакет помощи в размере $3 млрд и привлечь других партнеров.

Как писал Bloomberg со ссылкой на источники в конце 2023 года, увеличение размера финансовой помощи почти до $6 млрд может помочь Каиру уменьшить дефицит долларов в стране и стимулировать приток иностранных инвестиций.

В то же время инвесторы ожидают, что в ближайшие месяцы в Египте пройдет девальвация, четвертая в стране с 2022 года. Получение средств от иностранных партнеров имеет большое значение для предотвращения дефолта, пишет Bloomberg.

1 февраля агентство писало, что размер сделки может быть увеличен до $10 млрд.

Источник: Минфин
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