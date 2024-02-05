Фонд госимущества с начала года привлек от приватизации 534 миллиона

Фонд государственного имущества с начала 2024 года провел 31 успешный приватизационный аукцион и рассчитывает привлечь в бюджет около 534 млн грн. Об этом в эфире единого телемарафона сообщил глава Фонда Виталий Коваль, передает Укринформ.

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Что известно

«Мы начали год очень активно, и по сравнению с январем прошлого года в государственный бюджет поступит несколько десятков миллионов гривен. Так, с начала года уже состоялся 31 успешный аукцион и в государственный бюджет будет привлечено около 534 млн грн», — рассказал он.

Также глава ФГИ напомнил, что в январе в госбюджет поступили первые средства подсанкционных лиц — 32 млн грн, часть из которых была получена от национализированных предприятий российского олигарха Олега Дерипаски.

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«В орбите Дерипаски в Украине было 11 предприятий, и эти полученные средства — средства одного из этих предприятий», — отметил глава Фонда госимущества.

Он также добавил, что начало изъятия средств подсанкционных лиц в Украине должно служить примером для других присоединившихся к санкционному треку стран.