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5 февраля 2024, 15:19 Читати українською

Ощадбанк получил рекордную прибыль в прошлом году

По предварительным результатам 2023 года государственный «Ощадбанк» получил 9,5 млрд грн налогооблагаемой прибыли, что является исторически наивысшим результатом банка. Чистая прибыль после налогообложения составляет 4,75 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По предварительным результатам 2023 года государственный «Ощадбанк» получил 9,5 млрд грн налогооблагаемой прибыли, что является исторически наивысшим результатом банка.

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Отмечается, что на финальный объем чистой прибыли 2023 существенно повлияло увеличение ставки налога на прибыль банковских учреждений (с 18% до 50%) — в связи с этим нововведением банком будет уплачено государству 4,7 млрд грн.

Также повлияла отрицательная переоценка деривативов — ОВГЗ с индексированной стоимостью в капитале «Ощадбанка» на сумму 2,9 млрд грн. Их справедливая стоимость находится под влиянием внешних и не подконтрольных банку факторов (курса валют и процентных ставок), пояснили в банке.

Операционная прибыль «Ощадбанка» (в резервы под кредитные риски, переоценки деривативов и налога на прибыль) составляет 12 млрд грн, что на 52% превысило результат предыдущего года.

Кроме того, в прошлом году чистый процентный доход «Ощадбанка» увеличился на 26% до 19 млрд грн, чистый комиссионный доход вырос на 14% — до 7 млрд грн.

Отмечается, что у «Ощадбанка» достаточный запас ликвидности и капитала. Так, показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2024 г. составляет 16,57% при нормативе НБУ 10%.

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Источник: Минфин
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