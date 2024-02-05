Ощадбанк получил рекордную прибыль в прошлом году

По предварительным результатам 2023 года государственный « Ощадбанк » получил 9,5 млрд грн налогооблагаемой прибыли, что является исторически наивысшим результатом банка. Чистая прибыль после налогообложения составляет 4,75 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что на финальный объем чистой прибыли 2023 существенно повлияло увеличение ставки налога на прибыль банковских учреждений (с 18% до 50%) — в связи с этим нововведением банком будет уплачено государству 4,7 млрд грн.

Также повлияла отрицательная переоценка деривативов — ОВГЗ с индексированной стоимостью в капитале «Ощадбанка» на сумму 2,9 млрд грн. Их справедливая стоимость находится под влиянием внешних и не подконтрольных банку факторов (курса валют и процентных ставок), пояснили в банке.

Операционная прибыль «Ощадбанка» (в резервы под кредитные риски, переоценки деривативов и налога на прибыль) составляет 12 млрд грн, что на 52% превысило результат предыдущего года.

Кроме того, в прошлом году чистый процентный доход «Ощадбанка» увеличился на 26% до 19 млрд грн, чистый комиссионный доход вырос на 14% — до 7 млрд грн.

Отмечается, что у «Ощадбанка» достаточный запас ликвидности и капитала. Так, показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2024 г. составляет 16,57% при нормативе НБУ 10%.

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