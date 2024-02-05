Акции итальянского банка UniCredit подскочили на 10% и достигли максимума за восемь лет после публикации отчета. Об этом пишет CNBC.
Прибыль UniCredit втрое превзошла ожидания. Акции банка выросли до максимума за 8 лет
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Банк объявил о выплатах инвесторам в 8,6 миллиарда евро ($9,2 миллиарда), а прибыль UniCredit в 4 квартале прошлого года достигла 1,9 миллиарда евро, что почти втрое превышает ожидания аналитиков. Выплаты произведут благодаря выкупу акций и дивидендам. Банк добавил, что с этого года введет политику выплат в размере 90%.
Динамика цены акций UniCredit / Источник: Google
Чистая прибыль UniCredit за октябрь-декабрь составила 2,8 миллиарда евро, что более чем вдвое превышает средний консенсус-прогноз аналитиков в 1,2 миллиарда евро ($1,3 миллиарда), предоставленный банком.
Как отмечает издание, на успешные результаты банка повлияли более высокие процентные ставки.
Напомним, что в ноябре UniCredit исключили из списка глобальных системных банков.
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