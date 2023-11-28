Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) по итогам ежегодного пересмотра списка глобальных системно значимых банков исключил из него итальянский UniCredit. Об этом говорится в сообщении FSB.
Итальянский UniCredit исключили из списка глобальных системно важных банков
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Кого исключили из перечня
Из перечня также исключен швейцарский Credit Suisse, которого в 2023 году поглотил конкурент UBS. В то же время в список внесен китайский Bank of Communications.
Таким образом, количество банков в списке 2023 года сократилось до 29 из 30 в 2022 году.
FSB заносит фининституты в свой список с учетом ряда критериев, включая их размер, сложность бизнеса и уровень взаимосвязанности с другими. Внесенные в него организации должны соблюдать повышенные требования к капиталу.
Согласно новому списку американский JPMorgan Chase & Co. остался единственным банком в категории, предусматривающей самые жесткие требования к капиталу. По-прежнему его показатель достаточности капитала должен будет превышать минимальные требования на 2,5 процентного пункта.
Полный список глобальных системно значимых банков
- JP Morgan Chase
- Bank of America
- Citigroup
- HSBC
- Agricultural Bank of China
- Банк Китая
- Barclays
- BNP Paribas
- China Construction Bank
- Deutsche Bank
- Goldman Sachs
- Промышленный и коммерческий банк Китая
- Mitsubishi UFJ FG
- UBS
- Bank of Communications
- Bank of New York Mellon
- Groupe BPCE
- Groupe Crédit Agricole
- ING
- Mizuho FG
- Morgan Stanley
- Royal Bank of Canada
- Santander
- Société Générale
- Standard Chartered
- State Street
- Sumitomo Mitsui FG
- Toronto Dominion
- Wells Fargo
Новый список будет опубликован в ноябре 2024 года.
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