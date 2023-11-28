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28 ноября 2023, 10:01 Читати українською

Итальянский UniCredit исключили из списка глобальных системно важных банков

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) по итогам ежегодного пересмотра списка глобальных системно значимых банков исключил из него итальянский UniCredit. Об этом говорится в сообщении FSB.

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) по итогам ежегодного пересмотра списка глобальных системно значимых банков исключил из него итальянский UniCredit.
Фото: depositphotos

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Кого исключили из перечня

Из перечня также исключен швейцарский Credit Suisse, которого в 2023 году поглотил конкурент UBS. В то же время в список внесен китайский Bank of Communications.

Таким образом, количество банков в списке 2023 года сократилось до 29 из 30 в 2022 году.

FSB заносит фининституты в свой список с учетом ряда критериев, включая их размер, сложность бизнеса и уровень взаимосвязанности с другими. Внесенные в него организации должны соблюдать повышенные требования к капиталу.

Согласно новому списку американский JPMorgan Chase & Co. остался единственным банком в категории, предусматривающей самые жесткие требования к капиталу. По-прежнему его показатель достаточности капитала должен будет превышать минимальные требования на 2,5 процентного пункта.

Полный список глобальных системно значимых банков

  1. JP Morgan Chase
  2. Bank of America
  3. Citigroup
  4. HSBC
  5. Agricultural Bank of China
  6. Банк Китая
  7. Barclays
  8. BNP Paribas
  9. China Construction Bank
  10. Deutsche Bank
  11. Goldman Sachs
  12. Промышленный и коммерческий банк Китая
  13. Mitsubishi UFJ FG
  14. UBS
  15. Bank of Communications
  16. Bank of New York Mellon
  17. Groupe BPCE
  18. Groupe Crédit Agricole
  19. ING
  20. Mizuho FG
  21. Morgan Stanley
  22. Royal Bank of Canada
  23. Santander
  24. Société Générale
  25. Standard Chartered
  26. State Street
  27. Sumitomo Mitsui FG
  28. Toronto Dominion
  29. Wells Fargo

Новый список будет опубликован в ноябре 2024 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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