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5 февраля 2024, 13:44 Читати українською

Турецкий центробанк получил нового главу

Новым главой Центрального банка (ЦБ) Турции назначен Фатих Карахан, занимавший должность заместителя управляющего регулятором. Об этом передает «Анадолу».

Новым главой Центрального банка (ЦБ) Турции назначен Фатих Карахан, занимавший должность заместителя управляющего регулятором.
Фото: aa.com.tr

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Решение о назначении Фатиха Карахана главой ЦБ за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в Официальном вестнике — Resmi Gazete.

Согласно решению, глава Ц Б Хафизе Гайе Эркан освобождена от занимаемой должности и на вакантное место назначен заместитель управляющего регулятором Фатих Карахан.

Фатих Карахан родился в городе Эскишехир в 1982 году. В 2006 году окончил факультет математики и промышленной инженерии Университета Богазичи. Получил степень магистра и доктора экономики в Пенсильванском университете в 2012 году.

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В ноябре 2022 года назначен главным экономистом Amazon.

На должность замглавы Центрального банка Турецкой Республики Карахан был назначен 28 июля 2023 года.

Напомним

Хафизе Гайе Эркан возглавила турецкий Центробанк летом 2023 года и стала первой женщиной на этом посту. При ней регулятор начал резко повышать ключевую ставку на фоне высокой инфляции. Эркан училась в Принстоне, долгое время прожила в США и успела поработать в таких компаниях, как Goldman Sachs, Marsh McLennan и First Republic Bank.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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