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5 февраля 2024, 11:57 Читати українською

Инфляция в Турции продолжает бить рекорды

Инфляция в Турции зафиксировала самый большой месячный скачок с августа, приближаясь к 65% в годовом исчислении. Об этом пишет CNBC.

Инфляция в Турции зафиксировала самый большой месячный скачок с августа, приближаясь к 65% в годовом исчислении.

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Согласно обнародованным в понедельник данным турецкого центрального банка, в январе инфляция в Турции зафиксировала самый большой месячный скачок с августа, увеличившись на 6,7% по сравнению с декабрем.

Индекс потребительских цен для страны с населением 85 миллионов человек вырос на 64,86% ежегодно, немного повысившись по сравнению с 64,77% в декабре.

Секторы, где больше выросли цены, это здоровье — на 17,7%, гостиницы, кафе и рестораны — на 12%, а также разные товары и услуги — чуть более чем на 10%. Одежда и обувь были единственным сектором, продемонстрировавшим падение цен за месяц на -1,61%.

Пищевые продукты, напитки и табачные изделия, а также транспорт выросли примерно на 5−7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как стоимость жилья выросла на 7,4% с декабря.

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Источник: Минфин
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