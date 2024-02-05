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5 февраля 2024, 13:27 Читати українською

В даркнете выставили на продажу базу данных Binance: что заявила биржа

В даркнете неизвестный злоумышленник якобы выставил на продажу базу данных Binance, но криптобиржа опровергает эти заявления. Об этом пишет сайт incrypted.

В даркнете неизвестный злоумышленник якобы выставил на продажу базу данных Binance, но криптобиржа опровергает эти заявления.

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База данных содержит информацию о верифицированных пользователях платформы, такую как имя, номер телефона и страну. Впрочем,Binance опровергла факт утечки, отметив, что все данные защищены.

«Учетные записи тщательно защищены, охватывающие многоуровневую авторизацию, биометрию и аутентификаторы», — написали представители компании в ответе на пост в соцсети X.

В ответ на это один из пользователей сослался на скриншот уже другого объявления. В нем злоумышленник утверждает, что у него есть доступ к аккаунту сервиса KodexGlobal. Через него можно отправить запрос на получение данных ряда платформ, включая Coinbase и Binance.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 февраля 2024, 13:59
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А что рынок «петровка» уже не подходит? там цены ниже.
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