15 миллионов профилей Trello попали на черный рынок

Популярный облачный сервис для командной работы Trello стал жертвой массовой утечки данных. 15 миллионов профилей продаются на теневом рынке. Об этом пишет Forbes.

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Утечка данных

Как отмечает служба Have I Been Pwned, данные содержат имя и фамилию, адрес электронной почты, имя пользователя и ссылку на профиль.

Trello является популярным инструментом для совместной работы, позволяющим создавать доски, списки и карточки для организации задач и проектов. Сервис заявляет, что у него более 50 миллионов пользователей по всему миру.

Что сказали в компании

Как отмечается на сайте компании Atlassian, которая является владельцем сервиса, все данные, опубликованные злоумышленниками, были взяты из открытых источников и по информации компании взлома системы не произошло.

«Злоумышленники получили лишь общедоступную информацию о профиле пользователя Trello и объединили эту информацию с электронными адресами, которые получили из другого источника», — говорится в сообщении.

Пользователям сервиса советуют проверить настройки конфиденциальности, чтобы просмотреть какие данные могут быть открытыми. Для дополнительной защиты аккаунта в сервисе посоветовали включить двухфакторную аутентификацию и сменить пароль на надежный.

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