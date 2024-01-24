Популярный облачный сервис для командной работы Trello стал жертвой массовой утечки данных. 15 миллионов профилей продаются на теневом рынке. Об этом пишет Forbes.
15 миллионов профилей Trello попали на черный рынок
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Утечка данных
Как отмечает служба Have I Been Pwned, данные содержат имя и фамилию, адрес электронной почты, имя пользователя и ссылку на профиль.
Trello является популярным инструментом для совместной работы, позволяющим создавать доски, списки и карточки для организации задач и проектов. Сервис заявляет, что у него более 50 миллионов пользователей по всему миру.
Что сказали в компании
Как отмечается на сайте компании Atlassian, которая является владельцем сервиса, все данные, опубликованные злоумышленниками, были взяты из открытых источников и по информации компании взлома системы не произошло.
«Злоумышленники получили лишь общедоступную информацию о профиле пользователя Trello и объединили эту информацию с электронными адресами, которые получили из другого источника», — говорится в сообщении.
Пользователям сервиса советуют проверить настройки конфиденциальности, чтобы просмотреть какие данные могут быть открытыми. Для дополнительной защиты аккаунта в сервисе посоветовали включить двухфакторную аутентификацию и сменить пароль на надежный.
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