Нацбанк собрал 259 млн на ВСУ в январе. Общая сумма составляет почти 35 млрд

Национальный банк продолжает собирать средства для ВСУ. В январе на спецсчете было собрано 259 млн грн, общая сумма с начала войны составляет почти 35 млрд. Об этом пишет прессслужба НБУ .

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По состоянию на 1 февраля 2024 г. остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны, составляет почти 1,8 млрд грн.

Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом. Из-за границы в иностранной валюте поступило почти 15,7 млрд грн в эквиваленте.

В целом, с начала войны со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил более 33 млрд грн, в январе 2024 года — почти 516 млн грн.

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