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5 февраля 2024, 10:46 Читати українською

Яндекс разделит компанию. Нидерландское подразделение продало бизнес за $5,2 млрд

Нидерландская компания Yandex NV продала российский Яндекс за 475 миллиардов рублей ($5,2 млрд) консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Нидерландская компания Yandex NV продала российский Яндекс за 475 миллиардов рублей ($5,2 млрд) консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.

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Новой главной компанией станет зарегистрированное в Калининградской области «Международная компания акционерное общество «Яндекс». Основным владельцем станет «Консорциум.Первый», состоящий из 50 человек. Среди них не будет лиц под санкциями США, ЕС, Великобритании или Швейцарии.

Нидерландская Яндекс NV «сохранит за собой портфель международных предприятий и других нероссийских активов», говорится в заявлении. Основатель компании Аркадий Волож после раздела компании продолжит самостоятельно развивать за границей ряд бизнесов «Яндекса».

В релизе названа оценка компании — 475 млрд рублей с учетом обязательной 50%-ной скидки, установленной российским правительством для иностранных инвесторов, покидающих страну. Приблизительно только половина суммы будет выплачена деньгами, остальные — акциями Yandex NV.

Главными претендентами на участие в консорциуме по покупке контроля в Яндексе источники The Bell и Meduza ранее называли российского олигарха, основателя «Интерроса» Владимира Потанина, совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова и основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина, а также группу ВТБ, основателя Faberlic и депутата Госдумы от партии «Новые люди» Алексея Нечаева, пенсионный фонд «Газфонд» и главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Часть инвесторов в сделке может представлять интересы миллиардера и второго владимира путина Юрия Ковальчука, утверждали источники изданий.

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Источник: Минфин
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