Министерство экономики опубликовало перечень моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году. Всего 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.
С каких авто необходимо платить налог на роскошь в 2024 году (список)
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Что такое транспортный налог
По назначению транспортный налог является налогом на имущество. Таким же как налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (квартира или гараж), и плата за землю.
Размер уплаты транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксирована — 25 тысяч грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. Уплачивается транспортный налог в местные бюджеты.
Плательщиками налога являются как физические лица, так и юридические лица. Хотя оплачивают они его по-разному. Юридическим лицам следует рассчитывать налог самостоятельно и разбивать платежи в течение всего года.
Гражданам о необходимости уплаты сообщает местная налоговая служба. После получения у владельцев дорогих авто есть два месяца на то, чтобы перечислить весь годовой платеж.
Как платят транспортный налог
Транспортный налог привязан к стоимости автомобиля и его возрасту.
Облагают налогом авто, которые стоят более 375 минимальных заработных плат.
Второй критерий, по которому определяют, будет ли взиматься налог с автомобиля, есть его возраст. В зависимости от марки, под уплату подпадают авто, не старше 5 лет.
Чтобы налогоплательщики не ломали себе головы в попытках разобраться, должны ли они платить налог или нет, это за них делает правительство.
Ежегодно Министерство экономического развития публикует перечень марок и моделей автомобилей, подлежащих налогообложению.
Комментарии - 6
Или вас в бото-школах такому не учат?=)
Сейчас просто актуализировали список.
Це великий подакток на володіння авто? Також ні.
Лише за останні чотири місяці в Міноборони виявили порушень на понад 10 млрд грн.
Водночас найгучніші справи про розкрадання завершуються «відкритим фіналом».
Досі на свободі перебувають і можуть продовжувати злочинну діяльність десятки корупціонерів.
ось убогий гольф є! а фераррі - НЕМА! ХАХАХАХАХАХА!!!
Скачав список машин на 2024 рік (знизу)
Немає там ніякого гольфа