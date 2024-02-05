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5 февраля 2024, 9:44 Читати українською

С каких авто необходимо платить налог на роскошь в 2024 году (список)

Министерство экономики опубликовало перечень моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году. Всего 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Министерство экономики опубликовало перечень моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году.
Фото:ukrinform.ua

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Что такое транспортный налог

По назначению транспортный налог является налогом на имущество. Таким же как налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (квартира или гараж), и плата за землю.

Размер уплаты транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксирована — 25 тысяч грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. Уплачивается транспортный налог в местные бюджеты.

Плательщиками налога являются как физические лица, так и юридические лица. Хотя оплачивают они его по-разному. Юридическим лицам следует рассчитывать налог самостоятельно и разбивать платежи в течение всего года.

Гражданам о необходимости уплаты сообщает местная налоговая служба. После получения у владельцев дорогих авто есть два месяца на то, чтобы перечислить весь годовой платеж.

Как платят транспортный налог

Транспортный налог привязан к стоимости автомобиля и его возрасту.

Облагают налогом авто, которые стоят более 375 минимальных заработных плат.

Второй критерий, по которому определяют, будет ли взиматься налог с автомобиля, есть его возраст. В зависимости от марки, под уплату подпадают авто, не старше 5 лет.

Чтобы налогоплательщики не ломали себе головы в попытках разобраться, должны ли они платить налог или нет, это за них делает правительство.

Ежегодно Министерство экономического развития публикует перечень марок и моделей автомобилей, подлежащих налогообложению.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+39
bonv
bonv
5 февраля 2024, 10:18
#
Влада думає лише про податки і дерибан.
+
0
Strain
Strain
5 февраля 2024, 10:56
#
А вас не смущает что налог на роскошь еще при Порошенко ввели?=)
Или вас в бото-школах такому не учат?=)
Сейчас просто актуализировали список.
+
0
Lamo
Lamo
5 февраля 2024, 11:04
#
Податок на розкіш це українське ноу-хау? Ні.
Це великий подакток на володіння авто? Також ні.
+
+30
bonv
bonv
5 февраля 2024, 11:02
#
З початком повномасштабного вторгнення корупція в Україні набула особливо цинічних форм.
Лише за останні чотири місяці в Міноборони виявили порушень на понад 10 млрд грн.
Водночас найгучніші справи про розкрадання завершуються «відкритим фіналом».
Досі на свободі перебувають і можуть продовжувати злочинну діяльність десятки корупціонерів.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
5 февраля 2024, 11:04
#
Сходив спеціально на сайт, щоб подивитись на весь список марок і виявляється, що там нема ламборгіні, ферарі, бугатті…
ось убогий гольф є! а фераррі - НЕМА! ХАХАХАХАХАХА!!!
+
0
Faraday
Faraday
5 февраля 2024, 11:46
#
Зайшов на сайт https://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA
Скачав список машин на 2024 рік (знизу)
Немає там ніякого гольфа
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