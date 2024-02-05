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5 февраля 2024, 9:23 Читати українською

Гетманцев рассказал, сколько потратили украинцы на легальные азартные игры в 2023 году

Нацбанк наложил штрафы суммарно на 486,35 млн грн, а также отозвал лицензии некоторых банков и аннулировал лицензии некоторых небанковских финансовых учреждений. Об этом говорится в докладе НБУ о «мискодинге», сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Нацбанк наложил штрафы суммарно на 486,35 млн грн, а также отозвал лицензии некоторых банков и аннулировал лицензии некоторых небанковских финансовых учреждений.

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Проверка НБУ

В ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания.

Штрафы и отзывы лицензий подействовали.

Как следствие имеем сокращение финансовых операций с нарушением требований законодательства Украины, в частности с использованием мискодинга. К примеру, безналичные операции в легальном сегменте азартных игр выросли с 4 млрд грн в 2022 году до 83 млрд грн в 2023 году, а общий оборот увеличился до 207 млрд грн против 14 млрд грн в предыдущем году", — сообщил Гетманцев.

По его словам, несмотря на успехи, в сегменте безналичных платежей присутствуют отдельные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности, в частности:

  • незаконной организации и проведение азартных игр;
  • легализации средств, полученных преступным путём;
  • мошеннические схемы с использованием «фишинга»;
  • использование виртуальных активов для проведения «серых«/»теневых» финансовых операций.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
5 февраля 2024, 9:41
#
Деяких банків та деяких небанківських фінансових установ…
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