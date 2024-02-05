Гетманцев рассказал, сколько потратили украинцы на легальные азартные игры в 2023 году

Проверка НБУ

В ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания.

Штрафы и отзывы лицензий подействовали.

Как следствие имеем сокращение финансовых операций с нарушением требований законодательства Украины, в частности с использованием мискодинга. К примеру, безналичные операции в легальном сегменте азартных игр выросли с 4 млрд грн в 2022 году до 83 млрд грн в 2023 году, а общий оборот увеличился до 207 млрд грн против 14 млрд грн в предыдущем году", — сообщил Гетманцев.

По его словам, несмотря на успехи, в сегменте безналичных платежей присутствуют отдельные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности, в частности: