Эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина Tether USD (USDT) компания Tether Holdings Limited отчиталась о «рекордных» $2,85 млрд прибыли в четвертом квартале 2023 года.
Tether отчиталась о рекордной прибыли в $2,85 млрд
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Согласно отчету, на 31 января 2024 года общая сумма активов компании составила $97,02 млрд, при этом избыточные резервы оцениваются в $5,4 млрд. Большая часть активов Tether состоит из казначейских облигаций США на сумму $80,3 млрд.
В прошлом году компания получила чистую операционную прибыль в размере $6,2 млрд. При этом $4 млрд прибыли было получено от инвестиций в американские казначейские облигации и краткосрочные финансовые инструменты.
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Остальная часть прибыли получена благодаря доходности других классов активов. В заключении отмечается, что компания заработала на всех вложениях, «особенно хорошо это видно по золоту, биткоину и другим инвестициям».
«Tether выпустила токены, на 90% обеспеченные высоколиквидными активами, такими как денежные средства и их эквиваленты, обеспечивая ликвидность в экосистеме стейблкоинов», — говорится в отчете.
Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подчеркнул: «Аттестация Tether за четвертый квартал подчеркивает нашу приверженность прозрачности, стабильности и ответственному финансовому управлению. Достижение самого высокого процента резервов в денежных средствах и их эквивалентах показывает, что Tether привержена ликвидности и стабильности».
Предыстория
Компания Tether Limited была зарегистрирована в 2014 году в Гонконге. Токен дает участникам крипторынка возможность пользоваться стабильным цифровым активом — стейблкойном — курс которого привязан к курсу доллара США и не так волатилен, как другие криптовалюты.
В середине мая Tether объявила о смене инвестиционной стратегии и решении повысить долю биткоина в обеспечении резервов своих токенов. В компании заявили, что будут тратить до 15% реализованной операционной прибыли на покупку первой криптовалюты.
В конце мая Tether объявила, что расширяет свою деятельность, инвестирует в производство зеленой электроэнергии в Уругвае и будет заниматься там майнингом биткоина.
В июне Tether приняла участие в раунде финансирования на $1 млрд для строительства крупнейшей в мире криптофермы. Компания — эмитент ведущего стейблкоина USDT инвестировала в строительство площадки для добычи биткоинов в Сальвадоре.
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