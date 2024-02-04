Tether отчиталась о рекордной прибыли в $2,85 млрд

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Согласно отчету, на 31 января 2024 года общая сумма активов компании составила $97,02 млрд, при этом избыточные резервы оцениваются в $5,4 млрд. Большая часть активов Tether состоит из казначейских облигаций США на сумму $80,3 млрд.

В прошлом году компания получила чистую операционную прибыль в размере $6,2 млрд. При этом $4 млрд прибыли было получено от инвестиций в американские казначейские облигации и краткосрочные финансовые инструменты.

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