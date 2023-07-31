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31 июля 2023, 16:40 Читати українською

Forbes назвал долларовыми миллиардерами владельцев Tether

Владельцы Tether — эмитента ведущего стейблкоина USDT — в случае продажи компании могут стать долларовыми миллиардерами, пишет Forbes.

Владельцы Tether — эмитента ведущего стейблкоина USDT — в случае продажи компании могут стать долларовыми миллиардерами, пишет Forbes.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПо оценкам издания, учитывая устойчивость компании и доминирование на рынке, при ее продаже владельцы могут выручить $9 млрд.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По оценкам издания, учитывая устойчивость компании и доминирование на рынке, при ее продаже владельцы могут выручить $9 млрд. Главный финансовый директор Tether Джанкарло Дэвасини владеет более чем 40% доли компании, что составляет $4 млрд.

Генеральный директор Tether Ян Людовик Ван дер Вельде отвечает за поддержание стратегических отношений компании на высоком уровне с банками и регулирующими органами. Публично компанию, как правило, представляет Паоло Ардоино — технический директор, говорится в публикации.

Ван дер Вельде и Ардоино имеют доли каждый по $1,8 млрд. Директор правового департамента Tether Стюарт Хегнер владеет ценными бумагами компании на $1,2 млрд, уточняет издание.

Предыстория

Компания Tether Limited была зарегистрирована в 2014 году в Гонконге. Токен дает участникам крипторынка возможность пользоваться стабильным цифровым активом — стейблкойном — курс которого привязан к курсу доллара США и не так волатилен, как другие криптовалюты.

В середине мая Tether объявила о смене инвестиционной стратегии и решении повысить долю биткоина в обеспечении резервов своих токенов. В компании заявили, что будут тратить до 15% реализованной операционной прибыли на покупку первой криптовалюты.

В конце мая Tether объявила, что расширяет свою деятельность, инвестирует в производство зеленой электроэнергии в Уругвае и будет заниматься там майнингом биткоина.

В июне Tether приняла участие в раунде финансирования на $1 млрд для строительства крупнейшей в мире криптофермы. Компания — эмитент ведущего стейблкоина USDT инвестировала в строительство площадки для добычи биткоинов в Сальвадоре.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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