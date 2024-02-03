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3 февраля 2024, 15:29 Читати українською

Венгерские фермеры анонсировали протест на границе с Украиной

Венгерские фермеры анонсировали акцию на пограничном пункте пропуска «Захонь — Чоп». Они против предложения Еврокомиссии продлить на год беспошлинный режим для экспорта из Украины. Об этом сообщила Ассоциация венгерских фермерских ассоциаций и кооперативов Magosz.

Венгерские фермеры анонсировали акцию на пограничном пункте пропуска «Захонь — Чоп».

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Что известно

«ГМО-продукты неконтролируемого качества, обработанные запрещенными химикатами, могут угрожать не только потребителям, но и сельскому хозяйству ЕС», — считают венгерские фермеры и заявляют о намерении «принимать меры против этого всеми доступными средствами».

Демонстрация фермеров на пограничном пункте пропуска «Захонь — Чоп» намечена на 11:00 9 февраля.

В тот же день начать общенациональную забастовку и блокаду границы с Украиной собираются фермеры в Польше. Они также возмущены тем, что ЕС намерен продлить беспошлинный режим для агропродукции из Украины до середины 2025 года.

Предполагается, что он будет не столь либерален, как предыдущие два года, и будет учитывать требования фермеров ЕС и других заинтересованных лиц.

Новые автономные торговые мероприятия фактически предусматривают введение квот в самые чувствительные продукты: мясо птицы, яйца и сахар. Если импорт этих продуктов превысит среднегодовые объемы импорта за 2022 и 2023 годы, на них будут введены пошлины.

Предложение Еврокомиссии еще предстоит рассмотреть Европейскому парламенту и Совету Е С.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Три літри
Три літри
3 февраля 2024, 16:18
#
В цей час болгарські виробники олії збираються протестувати проти обмеження ввозу в Болгарію українського насіння соняшника.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 февраля 2024, 17:59
#
А вот если, взять и ПРИНУДИТЕЛЬНО ДЕПАРТИРОВАТЬ с территории Украины граждан у которых паспорта Венгрии, ну тех, кто «хитропродуманный» у кого магазины на «Лужанке», кто надувает щеки и ковыряется в носу грязным пальцем, отвечает ..я по Украински не понимаю.. и т. п.
Тогда бы кто-то протестовал?
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