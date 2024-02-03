Нацбанк прогнозирует сокращение помощи от партнеров в 2025-2026 годах

Национальный банк ожидает значительного сокращения финансовой помощи Украине от международных партнеров в 2025—2026 годах. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ .

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Международная помощь

Базовый прогноз НБУ на 2024 год предусматривает поступление $37,4 млрд финансовой помощи от партнеров. В 2025-м эта сумма сократится до $25,1 млрд, в 2026-м — $12,6 млрд.

Международная помощь будет оставаться весомым источником покрытия бюджетного дефицита и при базовом сценарии (он предполагает значительное уменьшение боевых действий с 2025 года) сокращение финансирования от партнеров не будет создавать рисков для устойчивости государственных финансов, ведь этот процесс будет постепенным, считают в Нацбанке. Если предположение о войне оправдается, дефицит бюджета в 2025—2026 годах уменьшится до 13,5% и 7,5% ВВП соответственно.

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Однако ситуация с финансовой помощью партнеров останется одним из ключевых рисков. Сбои в поступлении помощи или снижении его объемов «значительно подвесят устойчивость государственных финансов, что может ухудшить макроэкономическую стабильность», указывает НБУ.

Если риски по уменьшению помощи реализуются, это окажет негативное влияние на объемы золотовалютных резервов НБУ, что будет ухудшать курсовые и инфляционные ожидания, говорится в отчете.