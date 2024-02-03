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3 февраля 2024, 14:39 Читати українською

Нацбанк прогнозирует сокращение помощи от партнеров в 2025-2026 годах

Национальный банк ожидает значительного сокращения финансовой помощи Украине от международных партнеров в 2025—2026 годах. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Национальный банк ожидает значительного сокращения финансовой помощи Украине от международных партнеров в 2025—2026 годах.
Фото:depositphotos

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Международная помощь

Базовый прогноз НБУ на 2024 год предусматривает поступление $37,4 млрд финансовой помощи от партнеров. В 2025-м эта сумма сократится до $25,1 млрд, в 2026-м — $12,6 млрд.

Международная помощь будет оставаться весомым источником покрытия бюджетного дефицита и при базовом сценарии (он предполагает значительное уменьшение боевых действий с 2025 года) сокращение финансирования от партнеров не будет создавать рисков для устойчивости государственных финансов, ведь этот процесс будет постепенным, считают в Нацбанке. Если предположение о войне оправдается, дефицит бюджета в 2025—2026 годах уменьшится до 13,5% и 7,5% ВВП соответственно.

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Однако ситуация с финансовой помощью партнеров останется одним из ключевых рисков. Сбои в поступлении помощи или снижении его объемов «значительно подвесят устойчивость государственных финансов, что может ухудшить макроэкономическую стабильность», указывает НБУ.

Если риски по уменьшению помощи реализуются, это окажет негативное влияние на объемы золотовалютных резервов НБУ, что будет ухудшать курсовые и инфляционные ожидания, говорится в отчете.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+39
uxui
uxui
3 февраля 2024, 15:44
#
Если помощь сократят, кто тогда будет отдавать 100 млрд.$ госдолга, НБУ что ли?)
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
3 февраля 2024, 16:00
#
Ухилянти, які вийдуть на роботу
+
0
bonv
bonv
3 февраля 2024, 16:04
#
Красти менше треба…
+
+9
bonv
bonv
3 февраля 2024, 16:05
#
Як зазначає видання The Washington Post, відхід Залужного, однієї з найпопулярніших постатей у суспільстві, може вплинути на моральний дух військ і підірвати довіру західних донорів.
Але будь-який крок США щодо оскарження рішення Зеленського, може розглядатися як надання неправомірного впливу.
Стівен Пайфер, експерт зі Східної Європи зі Стенфордського університету і колишній посол США в Україні, сказав: «Відчуття розколу на самому верху в Києві не йде на користь Україні, але американський уряд не повинен в це вплутуватися».
Недовіра між Зеленським та Залужним зростала також через підозру в політичних амбіціях генерала.
Ріст довіри до Залужнова росте. А Зеленський думає не про Україну, а про свої політичні амбіції!
+
0
veritas69
veritas69
3 февраля 2024, 18:18
#
Зелені копають собі яму
+
0
veritas69
veritas69
3 февраля 2024, 18:19
#
Сорі. Не собі. Вони будуть перетинати кордон зі своїми кортежами. Хто ж їм заборонить
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