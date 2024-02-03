Группа Nova уплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестиции в Украину составили — 5,3 млрд грн

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 февраля 2024, 11:04 Читати українською

Группа Nova уплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестиции в Украину составили — 5,3 млрд грн

Сумма налогов и сборов, уплаченных группой Nova (Новая почта) в бюджеты всех уровней в 2023 году составила 10,7 млрд грн. Это на 50% больше, чем в 2022 году. В частности, Новая почта уплатила 8,7 млрд грн, NovaPay — 1,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении группы.

Сумма налогов и сборов, уплаченных группой Nova (Новая почта) в бюджеты всех уровней в 2023 году составила 10,7 млрд грн.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Инвестиции в Украину

Также 2023 год отметился рекордным объемом инвестиций в развитие группы NOVA (Новая почта) в Украине. Он составил 5,3 млрд грн. Это более чем вдвое превышает инвестиционный бюджет в прошлом году (2,1 млрд грн). Уровень веры Новой почты в будущее Украины в 2024 еще больше: на текущий год запланировано увеличить сумму инвестиций до 7 млрд грн.

В прошлом году наибольший объем капитальных инвестиций — 2,4 млрд грн — был направлен на строительство новых сортировочных терминалов и автоматизацию уже работающих.

Читайте также: Группа компаний Новая почта меняет название на NOVA

Еще одна большая статья расходов — развитие сети отделений и почтоматов, в которую вложили 1,1 млрд грн. В результате сеть Новой почты в Украине уже насчитывает более 27 000 точек сервиса.

Также средства инвестиционного бюджета были направлены на автоматизацию рабочих мест и ремонт отделений, чтобы сделать их удобными и безбарьерными в использовании для разных групп потребителей и сотрудников — 1,2 млрд грн.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Nova планирует обновление приложения «Новой почты» в конце зимы/начале весны

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
paulball
paulball
3 февраля 2024, 12:51
#
Вот хто має бути недоторканим
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами