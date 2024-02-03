Группа Nova уплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестиции в Украину составили — 5,3 млрд грн

Сумма налогов и сборов, уплаченных группой Nova (Новая почта) в бюджеты всех уровней в 2023 году составила 10,7 млрд грн. Это на 50% больше, чем в 2022 году. В частности, Новая почта уплатила 8,7 млрд грн, NovaPay — 1,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении группы.

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Инвестиции в Украину

Также 2023 год отметился рекордным объемом инвестиций в развитие группы NOVA (Новая почта) в Украине. Он составил 5,3 млрд грн. Это более чем вдвое превышает инвестиционный бюджет в прошлом году (2,1 млрд грн). Уровень веры Новой почты в будущее Украины в 2024 еще больше: на текущий год запланировано увеличить сумму инвестиций до 7 млрд грн.

В прошлом году наибольший объем капитальных инвестиций — 2,4 млрд грн — был направлен на строительство новых сортировочных терминалов и автоматизацию уже работающих.

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Еще одна большая статья расходов — развитие сети отделений и почтоматов, в которую вложили 1,1 млрд грн. В результате сеть Новой почты в Украине уже насчитывает более 27 000 точек сервиса.

Также средства инвестиционного бюджета были направлены на автоматизацию рабочих мест и ремонт отделений, чтобы сделать их удобными и безбарьерными в использовании для разных групп потребителей и сотрудников — 1,2 млрд грн.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Nova планирует обновление приложения «Новой почты» в конце зимы/начале весны