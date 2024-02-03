Турецкий строительный холдинг Ronesans уходит из россии

Турецкий строительный холдинг Ronesans объявил об уходе с российского рынка. В пресс-службе компании уточнили, что выход из строительного бизнеса завершился в мае 2022 года, из бизнеса в сфере недвижимости — в июне 2023-го, но ранее об этом не сообщалось. Об этом говорится в сообщении холдинга.

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Детали

«Стратегическое решение отойти от прямого управления на этом рынке изменило стратегию роста Ronesans. Глобальное присутствие группы теперь распространяется на различные регионы, включая Турцию, Нидерланды, Германию и страны СНГ с акцентом на Казахстан и Туркменистан», — сказано в сообщении.

Других подробностей выхода с российского рынка компания не привела.

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В пресс-службе компании сообщили, что выручка за 2023 год ожидается на уровне 3,3 млрд евро, что на 10% больше по сравнению с 2022 годом. По итогам 2024 года компания поставила цель по обороту в 4,5 млрд евро. В компании ожидают, что значительный рост выручки будет обеспечен доходами от строительства, связанного с международными и локальными инвестиционными проектами в здравоохранение и ветряные электростанции.

Помимо этого, Ronesans Holding также объявил о планах в 2024 году провести первичное публичное размещение (IPO) акций Ronesans Real Estate Investment.

«Это IPO станет первым из потенциальных многих других, поскольку Ronesans Group набирает обороты», — сказано в сообщении.