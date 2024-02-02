Германия одобрила бюджет и заложила в него 8 миллиардов евро для Украины

Бундестаг принял бюджет на 2024 год. Это произошло после месячной задержки и в документ включили непопулярные меры. Впрочем, Германия выделяет обещанные Украине 8 миллиардов евро . Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP.

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В бюджет депутаты заложили жесткие долговые ограничения и упразднение сельскохозяйственных субсидий, против чего выступали фермеры.

Как пишет AFP, бюджет Германии на 2024 год приняли 388 голосами «за» и 279 голосами «против» депутатов Бундестага. Он будет составлять 477 млрд евро, из которых 39 млрд евро приходятся на заимствования.

Таким образом, Германия возвращается к конституционно закрепленной практике «долгового тормоза», который не позволяет государству занимать более 0,35% годового ВВП. Механизм приостановили в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и позже продолжили из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

В то же время в документе заложены почти 8 млрд евро военной помощи Украине, объявлены еще в прошлом году.

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