Банки прогнозируют рост кредитования — НБУ

Банки ожидают продолжения роста спроса на кредиты как среди бизнеса, так и среди населения. Об этом сообщает Нацбанк .

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Уровень одобрения банками заявок вырос для всех типов корпоративных кредитов, больше всего — для малых и средних предприятий. В дальнейшем рос уровень одобрения заявок для кредитов населению, больше всего — на ипотеку.

Как говорится в сообщении Национального банка Украины, по результатам ежеквартального опроса банков об условиях кредитования, улучшение основных показателей продолжается — большинство респондентов ожидает роста кредитования предприятий и населения в следующие 12 месяцев.

Спрос на корпоративные кредиты в четвертом квартале в дальнейшем возобновлялся, как и в 2023 году. Впервые за последние пять кварталов спрос крупных предприятий вырос заметнее, чем спрос на ссуды МСП.

Спрос на ипотеку снизился, что прервало тенденцию его свыше годового роста. В основном об этом отметили крупные банки. Спрос на потребительские ссуды не изменился.

Респонденты прогнозируют дальнейший рост спроса на ссуды бизнеса в первом квартале 2024 года. Больше всего — на гривневые и краткосрочные кредиты, ссуды крупным компаниям. Ожидается, что спрос на ипотеку уменьшится, а на потребительские ссуды — не изменится.

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