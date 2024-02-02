Кабмин обновил перечень профессий: добавилось более 40 новых

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 февраля 2024, 18:22 Читати українською

Кабмин обновил перечень профессий: добавилось более 40 новых

В Украине появились 42 новые профессии, в том числе в сфере ИТ, здравоохранения, а также в социальной и финансовой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В Украине появились 42 новые профессии, в том числе в сфере ИТ, здравоохранения, а также в социальной и финансовой.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Больше всего изменений в сфере ИТ-технологий, где появится 29 новых профессий. Также новые профессии теперь в медицинской сфере и финансовой.

По предложению Министерства цифровой трансформации классификатор профессий дополнен 29 новыми профессиональными названиями работ ИТ-сферы, в частности:

  • Администратор веб-ресурсов;
  • Аналитик мобильных приложений;
  • Инженер по искусственному интеллекту;
  • Разработчик искусственного интеллекта;
  • разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии);
  • Разработчик облачной архитектуры;
  • Специалист по безопасности электронных коммуникаций.

В то же время из классификатора профессий изъяли 9 устаревших названий профессий, например, «Программист прикладной», «Программист системный», «Инженер по применению компьютеров», «Аналитик программного обеспечения и мультимедиа».

Читайте также: На карточные счета части пенсионеров может прекратить поступать пенсия — Минсоцполитики

Кроме того, в Классификатор профессий внесли ряд предложений, в которых возникла настоятельная потребность в последнее время, в частности:

  • Протезист-ортезист;
  • Оператор Службы 112 (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу «единого окна»);
  • Дежурный подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;
  • Инструктор по пространственной ориентировке и мобильности;
  • Специалист по разминированию;
  • Аудитор по видам деятельности;
  • Финансовый аналитик.

В настоящее время в классификатор профессий включены 9 172 профессиональных названия работ. Профессиональные названия работ, содержащиеся в классификаторе, систематизированы в профессиональные группы, в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, квалификации по иерархии Международной стандартной классификации занятий.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Gazzbut
Gazzbut
2 февраля 2024, 18:49
#
Вот блин, я думал они сократили тот классификатор, а они еще добавили новіх, впрочем за це й воюємо…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами