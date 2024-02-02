В Украине появились 42 новые профессии, в том числе в сфере ИТ, здравоохранения, а также в социальной и финансовой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Кабмин обновил перечень профессий: добавилось более 40 новых
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Больше всего изменений в сфере ИТ-технологий, где появится 29 новых профессий. Также новые профессии теперь в медицинской сфере и финансовой.
По предложению Министерства цифровой трансформации классификатор профессий дополнен 29 новыми профессиональными названиями работ ИТ-сферы, в частности:
- Администратор веб-ресурсов;
- Аналитик мобильных приложений;
- Инженер по искусственному интеллекту;
- Разработчик искусственного интеллекта;
- разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии);
- Разработчик облачной архитектуры;
- Специалист по безопасности электронных коммуникаций.
В то же время из классификатора профессий изъяли 9 устаревших названий профессий, например, «Программист прикладной», «Программист системный», «Инженер по применению компьютеров», «Аналитик программного обеспечения и мультимедиа».
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Кроме того, в Классификатор профессий внесли ряд предложений, в которых возникла настоятельная потребность в последнее время, в частности:
- Протезист-ортезист;
- Оператор Службы 112 (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу «единого окна»);
- Дежурный подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;
- Инструктор по пространственной ориентировке и мобильности;
- Специалист по разминированию;
- Аудитор по видам деятельности;
- Финансовый аналитик.
В настоящее время в классификатор профессий включены 9 172 профессиональных названия работ. Профессиональные названия работ, содержащиеся в классификаторе, систематизированы в профессиональные группы, в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, квалификации по иерархии Международной стандартной классификации занятий.
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