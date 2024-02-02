JP Morgan вышел из дела об обжаловании национализации Приватбанка

Международный инвестбанк JP Morgan окончательно вышел из дела об обжаловании процедуры bail-in еврооблигаций Приватбанка . Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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Решение суда

1 февраля Хозсуд Киева рассмотрел и удовлетворил ходатайство JP Morgan об отзыве своего иска в рамках этого дела. JP Morgan был одним из истцов, которые вместе с Shakoor Capital потребовали признать недействительной процедуру национализации Приватбанка bail-in.

Что такое процедура bail-in

Это принудительная конвертация депозитов владельцев акций банка и связанных с ними лиц в новые акции. Эта процедура используется для того, чтобы оздоровить неплатежеспособный банк.

Предыстория

8 марта 2023 аналогичный иск против Приватбанка в рамках этого дела отозвал международный банк UBS.

«По делу об обжаловании bail-in еврооблигаций остался ее инициатор — малоизвестная британская компания Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited, которой руководит российский бизнесмен Евгений Йорих, украинский ФЛП Сазонов Д. В. и компания Concorde (Bermuda) Limited», — говорится в сообщении банка.

Также, 1 февраля судом было возвращено без рассмотрения ранее поданное в рамках данного дела совместное исковое заявление компаний Concorde (Bermuda) Limited и Avalia Investments Limited.

В Приватбанке напомнили, что благодаря процедуре bail-in во время национализации уставный капитал банка был увеличен на 29,4 млрд. гривен. Банк Англии признал эту процедуру в 2021 году, а Лондонский арбитражный суд подтвердил ее законность в 2022 году.

Судебные заседания по делу Shakoor продолжаются уже более двух лет.

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