Meta выкупит акции на $50 миллиардов и впервые выплатит квартальные дивиденды

Meta Platforms объявила о планах выкупить акции на $50 миллиардов и выплатить свои первые в истории квартальные дивиденды. Эти шаги должны мотивировать инвесторов, по мнению Марка Цукерберга, на фоне высоких ставок компании на искусственный интеллект и метавселенную. Об этом пишет Bloomberg.

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Отчет

Meta также отчиталась о высоких результатах в четвертом квартале, опубликовав выросшие втрое прирост продаж и прибыли на 25%, а также прогнозирует рост доходов на текущий период, превысивший прогнозы.

В ходе расширенных торгов акции подскочили более чем на 14%. Акции в этом году выросли на 12% к моменту закрытия в четверг после почти утроенного роста в прошлом году.

Прогнозы

В заканчивающемся в марте новом квартале Meta надеется на доход в $37 млрд (ожидания экспертов — $33,6).

В предыдущем квартале доход составил $40,1 миллиарда, превысив среднюю оценку аналитиков в $39 миллиардов. Чистая прибыль выросла до $14 млрд, или $5,33 на акцию, что также лучше, чем ожидалось.

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