Акции Meta и Amazon взлетели на $272 млрд. после публикации финансовых отчетов. Компании-гиганты сообщили о большей прибыли, чем ожидалось. Об этом пишет Bloomberg.
Акции Meta и Amazon взлетели на $272 миллиарда за день
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Реакция рынка на отчеты
Meta отчиталась об увеличении доходов от рекламы, а Amazon от онлайн-продаж. Обе компании провели масштабные сокращения персонала, что положительно отразилось на общей финансовой ситуации.
Meta Platforms:
Доход на акцию: $5.33 (ож. $4.97)
Доходы: $40.11 млрд (ож. $39.20 млрд)
Amazon:
Доход на акцию: $1.00 (ож. $0.78)
Доходы: $169.96 млрд (ож. $166.21 млрд)
Сразу после публикации отчетов акции этих компаний взлетели на премаркете. Вот как выглядят графики на момент написания этой новости:
Изменение цена акций Meta за 5 дней / Источник: Google
Как показывает график, закрытие рынка зафиксировало цену в $394,78, но после этого на премаркете стоимость взлетела до $454,85.
Изменение цена акций Amazon за 5 дней / Источник: Google
Аналогичную ситуацию показывает и график Amazon — цена закрытия $159,28, премаркет — $170,60.
Сокращение
Реструктуризация бизнеса, включающая и сокращение персонала, в целом оказала большое влияние на увеличение доходов.
Meta сократила численность персонала на 22% в 2023 году, а Amazon в прошлом году уволил около 35 тыс человек.
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