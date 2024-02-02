Акции Meta и Amazon взлетели на $272 миллиарда за день

Акции Meta и Amazon взлетели на $272 млрд. после публикации финансовых отчетов. Компании-гиганты сообщили о большей прибыли, чем ожидалось. Об этом пишет Bloomberg.

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Реакция рынка на отчеты

Meta отчиталась об увеличении доходов от рекламы, а Amazon от онлайн-продаж. Обе компании провели масштабные сокращения персонала, что положительно отразилось на общей финансовой ситуации.

Meta Platforms:

Доход на акцию: $5.33 (ож. $4.97)

Доходы: $40.11 млрд (ож. $39.20 млрд)

Amazon:

Доход на акцию: $1.00 (ож. $0.78)

Доходы: $169.96 млрд (ож. $166.21 млрд)

Сразу после публикации отчетов акции этих компаний взлетели на премаркете. Вот как выглядят графики на момент написания этой новости:

Изменение цена акций Meta за 5 дней / Источник: Google

Как показывает график, закрытие рынка зафиксировало цену в $394,78, но после этого на премаркете стоимость взлетела до $454,85.

Изменение цена акций Amazon за 5 дней / Источник: Google

Аналогичную ситуацию показывает и график Amazon — цена закрытия $159,28, премаркет — $170,60.

Сокращение

Реструктуризация бизнеса, включающая и сокращение персонала, в целом оказала большое влияние на увеличение доходов.

Meta сократила численность персонала на 22% в 2023 году, а Amazon в прошлом году уволил около 35 тыс человек.

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