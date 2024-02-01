ФРС сохранила базовую ставку. Как отреагировал рынок

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. При этом ФРС не меняет ее четвертое заседание подряд.

«Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность повышается уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест с начала прошлого года стал более умеренным, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается высокой», — говорится в сообщении.

Читайте также: Курс, валютные облигации и депозиты: как решение ФРС повлияет на наш рынок

ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

«Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Экономические перспективы неопределенны, и FOMC по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам, — отмечается в сообщении. — Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25−5,5% годовых».

При рассмотрении изменений целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

Сокращение объема активов

Федрезерв продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану.

«Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню», — говорится в заявлении ФРС.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

«Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях», — говорится в документе.

Как отреагировал рынок

Рынок акций США негативно отреагировал на заявления Федрезерва.

За несколько минут до публикации итогов заседания Dow Jones Industrial Average был в слабом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite теряли 0,7% и 1,2% соответственно. Снижение Dow Jones составляло 0,2%, S&P 500 — 1%, Nasdaq — 1,5%.

Евро торговалось около $1,0829 по сравнению с $1,0849 до обнародования решения по ставке. Курс японской нацвалюты составлял 146,66 иены/$1 против 146,39 иены.

Что ожидали аналитики

Аналитики прогнозировали, что по итогам двухдневного заседания ФРС в четвертый раз с июля удержит процентную ставку овернайт в диапазоне 5,25%-5,50%.

Они полагали, что более важным будет любой сигнал в программном заявлении регулятора или от председателя ФРС Джерома Пауэлла о сроках и темпах будущего снижения ставок.

Как решение ФРС повлияет на Украину

По словам финансового аналитика «Минфина» Алексея Козырева, Украина продолжит «страдать» от сохранения высокого уровня мировых ставок, тон которым «задал» ФРС.

На государственном уровне сохранится высокий уровень стоимости обслуживания внешних долгов, так как часть из них опосредованно зависит от уровней ставок Федрезерва. На фоне растущего размера госдолга Украины в условиях войны обслуживание таких долгов может оказаться сложной задачей для нашего государства. Что приведет к сворачиванию все большего числа программ развития.

Да еще и в сочетании с зависимостью финансирования соцпрограмм украинского бюджета от международной финансовой помощи, по объемам и графикам поступления которой сейчас, итак, есть вопросы.

Поэтому, если что-то пойдет не так в закрытии бюджетного дефицита, это увеличит вероятность запуска «печатного станка» Нацбанком для покрытия кассовых разрывов казны. То есть риск девальвации гривны останется достаточно высоким.