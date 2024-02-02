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2 февраля 2024, 12:13 Читати українською

DZ Bank запустит пилотный проект торговли криптовалютами: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Немецкий банк DZ Bank запустит пилотный проект торговли криптовалютами

Большая банковская группа DZ Bank Group планирует запустить пилотный проект по торговле криптовалютой в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные представителя банка.

Как отметил член правления DZ Bank Group Суад Бенкредда, финансовая группа хочет сделать ряд цифровых активов доступным для розничных клиентов.

«В течение года мы вступим в пилотную фазу розничной торговли криптовалютами с первыми кооперативными банками. Они смогут протестировать этот процесс со своими клиентами», — заявил он.

Намеченный ранее план партнерства по DWP Bank изменился. Между тем, представитель банка не раскрыл название нового партнера проекта. Ожидается, что DZ Bank будет предлагать торговлю цифровыми активами без необходимости получения дополнительных разрешений или рекомендаций.

«По данным аудиторской фирмы Genoverband, каждый второй банк хотел бы предложить такое решение своим клиентам», — отметил Бенкредда.

Согласно информации на официальном сайте, DZ Bank управляет активами в размере 627 млрд евро.

Украинского нардепа заподозрили в присвоении криптовалют на 24 миллиона гривен

НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины, предположительно внесшему недостоверные сведения о владении криптовалютой в декларацию за 2020 год.

О ком идет речь не сообщается, но по информации СМИ, речь идет о члене фракции «Слуга народа» Александре Мариковском.

Согласно материалу дела, в 2020 году нардеп задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24,6 млн грн, которая якобы принадлежала ему с 2019 года.

Однако правоохранители выяснили, что он не владелец указанного криптогаманца, а транзакции по приобретению цифровых активов осуществлялись иностранными гражданами, не связанными с нардепом.

В настоящее время идет расследование.

Власти США выдвинули обвинение трем подозреваемым во взломе FTX

Прокуратура США обвинила трех человек в изломе криптовалютной биржи FTX на $400 млн, который произошел в 2022 году с помощью SIM-своппинга.

24 января в Окружной суд Вашингтона поступило дело против Роберта Пауэлла, Картера Рона и Эмили Эрнандес. В документах подробно описывается атака на «Компанию-жертву 1» в период с 11 по 12 ноября 2022 года после подачи FTX заявления о банкротстве.

Эрнандес якобы выдавал себя за сотрудника фирмы, а Пауэлл обманным путем получил доступ к данным сотового оператора AT&T, обслуживавшего компанию. Впоследствии группа захватила учетные записи организации и перевела более $400 млн в цифровой валюте из криптокошельков.

«Атака с подменой SIM-карты представляет собой процесс обманного побуждения оператора связи переназначить номер мобильного телефона с SIM-карты законного абонента или пользователя на SIM-карту, контролируемую преступником», — говорится в обвинительном заключении.

В аналитической компании Elliptic предположили, что компанией-жертвой номер 1 является FTX, поскольку даты и сумма украденных средств совпадает с инцидентом.

По данным Bloomberg, два знакомых по этому вопросу источники подтвердили связь дела с FTX.

Сальвадор не планирует отказываться от биткоина

Сальвадор не планирует отказываться от биткоина как законного платежного средства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова вице-президента Феликса Ульоа.

Так политик ответил на вопрос издания о том, изменится ли курс власти после стартующих 4 февраля 2024 года выборов.

Среди кандидатов на пост главы государства есть действующий президент Найиб Букеле, представитель правой партии ARENA Джоэл Санчес и социалист от FMLN Мануэль Флорес.

«Мало того, что этот закон (о легализации биткоина, — ред.) будет сохранен. Мы можем сказать, что он пользуется поддержкой по всему миру», — заявил Ульоа.

Если Найиб Букеле и его партия Nuevas Ideas (Новые идеи) одержат победу, Сальвадор продолжит работу по выпуску облигаций, обеспеченных биткоином, отметил вице-президент.

Напомним, Национальная комиссия по цифровым активам Сальвадора одобрила законопроект о выпуске биткоин-бондов в декабре 2023 года. Их эмиссия ожидается в первом квартале 2024 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
2 февраля 2024, 13:50
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Князівство Ліхтенштейн почало приймати криптовалюти як платіжний засіб для оплати низки державних послуг. Про це пише Incrypted. «Тепер громадяни Ліхтенштейну зможуть переконатися в легкості, безпеці та високій швидкості здійснення розрахунків з державними органами з використанням криптовалюти», — йдеться в повідомленні xMoney. Джерело стверджує, що жителі країни можуть використовувати біткоїни та Ethereum для оплати низки послуг, зокрема комерційних ліцензій, реєстрації товарних знаків, виписки з торговельного реєстру та виписки з сімейного реєстру. У рамках партнерства було анонсовано програму нарахування кешбеку для користувачів сервісу.
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