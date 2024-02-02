Deutsche Bank уволит 3500 работников

Deutsche Bank объявил, что сократит 3500 рабочих мест с целью уменьшения расходов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление гендиректора банка Кристиана Шьюинга.

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По данным агентства, это эквивалентно примерно 4% от общего количества сотрудников компании, увольнения по большей части коснутся сотрудников бэк-офиса. Всего в банке работают около 90 тыс. сотрудников.

Это не в первый раз, когда Deutsche Bank сокращает штат. В период с 2015 по 2021 год численность штата постепенно сократилась со 100 тыс. человек до 83 тыс., но с тех пор снова превысила 90 тыс., пишет The Wall Street Journal.

Как пояснил Шьюинг, чьи слова приводит газета, новая волна сокращений должна завершиться к 2025 году.

В то же время Шьюинг заявил, что банк намерен выкупить акции на сумму 675 млн евро, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом и выплатить дивиденды на 1,2 млрд евро.

Таким образом, в текущем году банк намерен выплатить владельцам акций по 0,45 евро на ценную бумагу. Эти операции Deutsche Bank рассчитывает произвести в первом полугодии 2024 года.

Банк также нацелен на увеличение дивидендов в 2025 году до 1 евро на акцию, говорится в отчете.

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