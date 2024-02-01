Пенсионный фонд направил на соцвыплаты в январе более 65 миллиардов

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот, страховых выплат в январе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook .

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Подробности

В целом на социальные выплаты направлено 65,1 млрд грн. Из них:

на пенсионные выплаты — 57,8 млрд грн,

на выплату жилищных субсидий и льгот — 4,7 млрд грн,

на страховые выплаты — 2,6 млрд грн, в том числе на оплату больничных — 1,5 млрд грн.

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В январе предоставлено 1,2 млн услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда.