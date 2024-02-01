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1 февраля 2024, 12:52 Читати українською

Белорусы опередили украинцев в Польше по приросту в прошлом году

Украинцы потеряли первенство по приросту иностранцев, уплачивающих социальные взносы в Польше, уступив белорусам. Управление социального страхования (ZUS) обнародовало данные об иностранцах, работающих в Польше на конец 2023 года — украинцы по приросту на втором месте, хотя они продолжают оставаться крупнейшей группой зарегистрированных иностранцев в Польше — сообщает Миграционная платформа EWL.

Украинцы потеряли первенство по приросту иностранцев, уплачивающих социальные взносы в Польше, уступив белорусам.
Фото: pixabay.com

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Первое место по приросту на 20% заняли граждане Беларуси: их количество выросло на 21,3 тысячи (всего 129,4 тысячи граждан Беларуси). Украинцев больше на 13,4 тысячи. Из 1,128 млн иностранцев зарегистрированных в ZUS — 759,4 тыс. граждан Украины.

Также в прошлом году значительно поубавилось в Польше граждан России. В 2023 году их количество уменьшилось на 1017 год, что обеспечило им второе место по оттоку после граждан Грузии.

«Уменьшение количества украинцев в Польше объясняется их отъездом в Германию и другие страны Западной Европы, где более высокие зарплаты и социальные выплаты. В то же время политическая ситуация в Беларуси заставляет ее граждан мигрировать в Польшу», — заявил директор EWL Марцин Колодзейчик.

В то же время в Польше растет количество иностранцев из Азии (Индия, Непал, Филиппины), а также Латинской Америки — больше всего из Колумбии. На 215% за год увеличилось количество зарегистрированных в Польше граждан Колумбии. Сейчас их у ZUS втрое больше, чем в 2022 году.

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«В связи с уменьшением количества работающих в Польше украинцев, польские работодатели с прошлого года стали активнее трудоустраивать граждан Азии и Латинской Америки. Для граждан Индии, Непала или Колумбии проще легализовать свое пребывание и найти работу в Польше, чем в западных странах ЕС. Кроме того, Польша привлекает религиозных филиппинцев и колумбийцев тем, что это тоже католическая страна», — пояснил Колодзейчик.

Также у топ-10 национальностей зарегистрированных в Управлении социального страхования (ZUS) — граждане Аргентины, Зимбабве, Перу, Шри-Ланки, Турменистана, Бангладеша, Гватемалы и Венесуэлы.

Источник: Минфин
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