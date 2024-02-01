Минфин - Курсы валют Украины

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1 февраля 2024, 12:33 Читати українською

Госдолг Украины увеличился вдвое. Насколько это критически и как повлияет на украинцев (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Госдолг Украины увеличился вдвое
  • Почему нужно разделять внутренний внешний госдолг
  • Почему растет госдолг Украины
  • Насколько критический госдолг Украины
  • Как Украина будет гасить госдолг
  • Какой госдолг у других стран Европы
  • Как госдолг повлияет на украинцев
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 1 по 7 февраля.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
1 февраля 2024, 12:38
#
Лідери ЄС узгодили виділення 50 млрд євро на підтримку України!
Голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайноге рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024−2027 років.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив у мережі X, що відповідне рішення було схвалена на спеціальному саміті усіма 27 лідерами ЄС у Брюсселі.
Президент Євроради додав, що рішення було схвалено одностайно усіма лідерами 27 країн-членів ЄС щодо пакету підтримки України на суму 50 млрд євро в межах бюджету Євросоюзу.
+
+11
TAN72
TAN72
1 февраля 2024, 13:01
#
Решили за деньги оценить своё спокойствие и наши смерти😎
+
0
Дякую ЗСУ!
Дякую ЗСУ!
1 февраля 2024, 15:21
#
Добрий день, є пропозиція для сайту мінфіну та спільноти.

Було б корисно та цікаво якби ви розробили публічний індекс сезонності в Україні.

Він відображає чи допомагає розібратися у питаннях:

1. Що таке сезонність в Україні та її структура.

2. Зміна структури сезонності або впливу (фактори в % співвідношенні до загальної сезонності)

3. Прогноз впливу сезонності (індекс/ймовірність) в Україні на валютний курс.

4. Зміна періодів сезонності (девіація сезонності, наприклад, жовтень — грудень)

5. Вплив бюджетних витрат на сезонність (або в періоди сезонності).

Такий індекс був би корисний.

Дякую!
Слава Україні!
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