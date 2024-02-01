В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Госдолг Украины увеличился вдвое. Насколько это критически и как повлияет на украинцев (видео)
- Госдолг Украины увеличился вдвое
- Почему нужно разделять внутренний внешний госдолг
- Почему растет госдолг Украины
- Насколько критический госдолг Украины
- Как Украина будет гасить госдолг
- Какой госдолг у других стран Европы
- Как госдолг повлияет на украинцев
- Прогноз курса доллара и евро на период с 1 по 7 февраля.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 3
Голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайноге рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024−2027 років.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив у мережі X, що відповідне рішення було схвалена на спеціальному саміті усіма 27 лідерами ЄС у Брюсселі.
Президент Євроради додав, що рішення було схвалено одностайно усіма лідерами 27 країн-членів ЄС щодо пакету підтримки України на суму 50 млрд євро в межах бюджету Євросоюзу.
Було б корисно та цікаво якби ви розробили публічний індекс сезонності в Україні.
Він відображає чи допомагає розібратися у питаннях:
1. Що таке сезонність в Україні та її структура.
2. Зміна структури сезонності або впливу (фактори в % співвідношенні до загальної сезонності)
3. Прогноз впливу сезонності (індекс/ймовірність) в Україні на валютний курс.
4. Зміна періодів сезонності (девіація сезонності, наприклад, жовтень — грудень)
5. Вплив бюджетних витрат на сезонність (або в періоди сезонності).
Такий індекс був би корисний.
Дякую!
Слава Україні!