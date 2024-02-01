Авторынок в Украине: украинцы за январь купили около 4,4 тысячи новых авто

За январь 2024 года в Украине реализовали около 4,4 тыс. новых легковушек, что на 47% больше, чем в прошлом. Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.

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Спрос на новые авто

От показателя довоенного января 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 24%, а почти аналогичный объем продаж январский рынок демонстрировал в 2017 году.

Самые популярные модели

С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota — 764 авто. По отношению к январю 2023 года реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 31%.

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Второй по популярности маркой стала Renault — 504 ед. Итак, французская марка улучшила свой прошлогодний показатель в 2,6 раза. Третье место в рейтинге у Volkswagen — 476 ед. (+133%). На четвертом месте Skoda — 312 ед. (+33%). Замыкает пятерку лидеров января Nissan с результатом 188 авто, что в 4,6 раза больше, чем в прошлом.

Также в топ — 10 месяца вошли:

Hyundai — 177 ед. (+11%);

Suzuki — 160 ед. (-13%);

Peugeot — 159 ед. (+657%);

Lexus — 151 ед. (+66%);

Mazda — 149 ед. (+54%).

​Напомним

Как писал «Минфин», по итогам 2023 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине стали: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.​