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1 февраля 2024, 11:53 Читати українською

Авторынок в Украине: украинцы за январь купили около 4,4 тысячи новых авто

За январь 2024 года в Украине реализовали около 4,4 тыс. новых легковушек, что на 47% больше, чем в прошлом. Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.

За январь 2024 года в Украине реализовали около 4,4 тыс.
Фото:depositphotos

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Спрос на новые авто

От показателя довоенного января 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 24%, а почти аналогичный объем продаж январский рынок демонстрировал в 2017 году.

Самые популярные модели

С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota — 764 авто. По отношению к январю 2023 года реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 31%.

Читайте также: Авторынок в Украине: Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона

Второй по популярности маркой стала Renault — 504 ед. Итак, французская марка улучшила свой прошлогодний показатель в 2,6 раза. Третье место в рейтинге у Volkswagen — 476 ед. (+133%). На четвертом месте Skoda — 312 ед. (+33%). Замыкает пятерку лидеров января Nissan с результатом 188 авто, что в 4,6 раза больше, чем в прошлом.

Также в топ — 10 месяца вошли:

  • Hyundai — 177 ед. (+11%);
  • Suzuki — 160 ед. (-13%);
  • Peugeot — 159 ед. (+657%);
  • Lexus — 151 ед. (+66%);
  • Mazda — 149 ед. (+54%).

​Напомним

Как писал «Минфин», по итогам 2023 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине стали: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.​

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Benderitto
Benderitto
1 февраля 2024, 15:14
#
Кому война, а кому новые тачки с салона.
А что та война?
Та война там где-то далеко.
Весной 2022 все донатили на ЗСУ, сейчас — тачки)
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