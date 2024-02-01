В январе 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 111,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что составляет 107,0% к январю прошлого года (+7,4 млрд грн). Об этом сообщает Министерство финансов.
В январе 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 111,7 млрд грн
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Наполнение госказны
По итогам января поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 60,2 млрд грн (+ 24,4 млрд грн до января 2023 года), в том числе:
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34,6 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 44,4 млрд, возмещено — 9,8 млрд грн);
- 12,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 8,0 млрд грн — акцизный налог;
- 3,5 млрд грн — рентная плата;
- 1,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 47,3 млрд гривен (+20,7 млрд грн до января 2023 года).
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Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 120,9% (+19,3 млрд грн), в том числе:
- Государственная налоговая служба — 112,4 % (+ 6,6 млрд грн);
- Государственная таможенная служба — 130,2% (+11 млрд грн).
В целом, по оперативным данным, по итогам января 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 147,0 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, около 31,3 млрд грн (по состоянию на 31 января) в виде ЕСВ поступило в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.
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