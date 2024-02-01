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1 февраля 2024, 11:15 Читати українською

В январе 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 111,7 млрд грн

В январе 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 111,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что составляет 107,0% к январю прошлого года (+7,4 млрд грн). Об этом сообщает Министерство финансов.

В январе 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 111,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что составляет 107,0% к январю прошлого года (+7,4 млрд грн).
Фото: depositphotos

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Наполнение госказны

По итогам января поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 60,2 млрд грн (+ 24,4 млрд грн до января 2023 года), в том числе:

  • 34,6 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 44,4 млрд, возмещено — 9,8 млрд грн);

  • 12,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 8,0 млрд грн — акцизный налог;
  • 3,5 млрд грн — рентная плата;
  • 1,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 47,3 млрд гривен (+20,7 млрд грн до января 2023 года).

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Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 120,9% (+19,3 млрд грн), в том числе:

  • Государственная налоговая служба — 112,4 % (+ 6,6 млрд грн);
  • Государственная таможенная служба — 130,2% (+11 млрд грн).

В целом, по оперативным данным, по итогам января 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 147,0 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, около 31,3 млрд грн (по состоянию на 31 января) в виде ЕСВ поступило в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Rubi0
Rubi0
1 февраля 2024, 11:43
#
Такие цифры красивые «111,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что составляет 107,0% к январю прошлого года (+7,4 млрд грн)» везде одни +++, но никто не пишет что расходы за январь примерно 280 млрд (всего 3.35 трл за 2024 год), то есть даже мы себя на половину не обеспечиваем.
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